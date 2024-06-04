Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Левого Берега: Руководство не ставило цели о выходе в УПЛ, но аппетит приходит во время еды
В этот раз не получилось
instagram.com/fc_liviybereh
Полузащитник "
– Марьян, понятно, что для вашей команды это был важнейший поединок в истории клуба. После финального свистка многие ваши футболисты плакали...
– Это был тяжелый матч, где каждая из команд не имела много голевых моментов. "Оболонь" выжала максимум из полумомента на 65-й минуте встречи. Гол Краснопира и дал "пивоварам" важный результат.
– В первом тайме обе команды практически ничего не создали у чужих ворот. Почему так произошло?
– Согласен. Но тем, пожалуй, и отличается Премьер-лига от первого дивизиона. Из минимального шанса они смогли забить. Но мне не нравится сам стиль игры "Оболони".
– В начале второго тайма произошло много важных эпизодов – удаление защитника "Оболони" Османа, затем гол вашего бразильца Сиднея. Казалось, что для вашей команды все складывается, как надо. Но развить собственный успех ваша команда не смогла. Почему?
– Да, вроде бы мы все перевернули с головы на ноги. Потом обычный аут, с подбора удар, рикошет и гол. Да, у нас было еще около 30 минут. Но, скажу искренне, до окончания встречи мы очень плохо играли.
– Это статус матча так подействовал на вашу команду?
– Не знаю. Может, психологически нас что-то надломило. Наоборот, после удаления у соперника мы должны были помчаться вперед. А получилось... Очень обидно.
– Антураж поединка был фантастическим. Почти полные трибуны на вашем стадионе. Играть было приятно?
– Конечно. Всегда хочется играть при заполненных трибунах, фанаты всегда гонят тебя вперед.
– Руководство "Левого берега" ставило перед вами конкретную задачу по выходу в УПЛ?
– Нет. Но наш главный тренер говорил, что аппетит приходит во время еды. Мы вполне могли попасть в Премьер-лигу.
– В каком из двух матчей с "Оболонью" ваша команда играла лучше?
– Трудно сравнивать игры. На "Оболонь-Арене" мы пропустили гол после стандарта, а сегодня, наоборот, забили мы уже после розыгрыша углового. В целом была примерно равная игра.
– Теперь в Киеве появилось новое дерби – "Оболонь" против "Левого берега"...
– Да, я читал уже разные комментарии болельщиков по этому поводу. Пусть будет еще одно дерби.
Популярное сейчас
- Индонезия U-23 – Украина U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийских сборных
- Рада приняла закон об английском языке в Украине
- Не только Трубин. Bild назвал второго лучшего игрока сборной Украины в матче с Германией
- Плей-офф за выход в УПЛ. Верес - Эпицентр 3:1. Все решилось в первом тайме
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО