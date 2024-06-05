Металлист 1925 может усилиться игроками Ворсклы, Днепра-1 и Полесья

Игорь Бурбас сообщает, что "желто-синие" после вылета в Первую лигу планируют увеличить, а не уменьшить бюджет, как это обычно бывает в подобных случаях. Также ожидаются масштабные кадровые изменения.

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По информации журналиста, "Металлист 1925" может подписать кипера "Ворсклы" Павла Исенко. Хотя вратарь покидает полтавский клуб на правах свободного агента, есть вероятность, что они все же получат компенсацию за своего воспитанника до 500 тысяч долларов.

Также среди потенциальных новичков харьковчан – Денис Мирошниченко (Днепр-1) и Василий Кравец (Полесье).