Прикарпатье покинули двое игроков

"Прикарпатье" по обоюдному согласию сторон прекратило сотрудничество с защитниками Дмитрием Шинкаренко и Глебом Попчуком. Оба футболиста покидают коллектив в качестве свободных агентов.

24-летний Шинкаренко присоединился к ивано-франковской команде зимой 2023-го. В футболке этого клуба он отыграл 34 матча и забил 6 голов.

23-летний Попчук выступал за "Прикарпатье" с февраля 2023 года. За полтора сезона в команде фланговый защитник принял участие в 29 поединках и отдал 2 результативные передачи.

По итогам сезона-2023/24 "Прикарпатье" заняло 5-е место в чемпионской группе Первой лиги.