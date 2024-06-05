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Прикарпатье покинули двое игроков

Первая лига

Футболисты получили статус свободных агентов

Прикарпатье покинули двое игроков

Фото: ФК Прикарпаття

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"Прикарпатье" по обоюдному согласию сторон прекратило сотрудничество с защитниками Дмитрием Шинкаренко и Глебом Попчуком. Оба футболиста покидают коллектив в качестве свободных агентов.

24-летний Шинкаренко присоединился к ивано-франковской команде зимой 2023-го. В футболке этого клуба он отыграл 34 матча и забил 6 голов.

23-летний Попчук выступал за "Прикарпатье" с февраля 2023 года. За полтора сезона в команде фланговый защитник принял участие в 29 поединках и отдал 2 результативные передачи.

По итогам сезона-2023/24 "Прикарпатье" заняло 5-е место в чемпионской группе Первой лиги.

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Прикарпатье (Ивано-Франковск) Дмитрий Шинкаренко
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Источник:
ФК Прикарпаття
Опубликовал: Алина Ерофеева
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