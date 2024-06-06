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Чтобы не нужно было ремонтировать во Львове. Ингулец за 16 млн купил новый автобус
Давняя смешная история
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Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, о чем они разговаривали с
– Поговорили о комплектации, экипировке, купили новый автобус за 16 миллионов.
– Автобус приобрели, чтобы не надо было ехать во Львов и чинить его?
– Ну да, чтобы не было всех этих моментов. Договорились также, чтобы всех оставить, ему все понравилось. Надо немного доукомплектоваться – и работаем дальше.
Напомним, что в прошлом сезоне "Ингулец" согласился перенести домашний матч с "Шахтером" во Львов, а Поворознюк называл причиной то, что только во Львове можно починить клубный автобус.
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