Чтобы не нужно было ремонтировать во Львове. Ингулец за 16 млн купил новый автобус

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, о чем они разговаривали с новым главным тренером команды Желько Любеновичем перед подписанием контракта.

– Поговорили о комплектации, экипировке, купили новый автобус за 16 миллионов.

– Автобус приобрели, чтобы не надо было ехать во Львов и чинить его?

– Ну да, чтобы не было всех этих моментов. Договорились также, чтобы всех оставить, ему все понравилось. Надо немного доукомплектоваться – и работаем дальше.