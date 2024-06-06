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Чтобы не нужно было ремонтировать во Львове. Ингулец за 16 млн купил новый автобус

Первая лига

Давняя смешная история

Чтобы не нужно было ремонтировать во Львове. Ингулец за 16 млн купил новый автобус

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Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, о чем они разговаривали с новым главным тренером команды Желько Любеновичем перед подписанием контракта.

– Поговорили о комплектации, экипировке, купили новый автобус за 16 миллионов.

– Автобус приобрели, чтобы не надо было ехать во Львов и чинить его?

– Ну да, чтобы не было всех этих моментов. Договорились также, чтобы всех оставить, ему все понравилось. Надо немного доукомплектоваться – и работаем дальше.

Напомним, что в прошлом сезоне "Ингулец" согласился перенести домашний матч с "Шахтером" во Львов, а Поворознюк называл причиной то, что только во Львове можно починить клубный автобус.

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Желько Любенович Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
06.06.2024 в 18:48
Щось багато поворознюка в ефірі.....
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Комментарии 4
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Просто Квашин (Харків)
06.06.2024 в 18:48
Щось багато поворознюка в ефірі.....
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0
2
tekutiev (донецк,Украина)
06.06.2024 в 19:01
кто бы здесь тявкал тупая дырявая затычка
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0
1
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Просто Квашин (Харків)
06.06.2024 в 19:16
Що ЖДУН, образили зечару ? А ти мазу тягнеш ? Може ти в "папи" пєтушарой підробляєш ?
 
0
1
tekutiev (донецк,Украина)
06.06.2024 в 19:22
подрабатываешь здесь ты петух дырявый за тарелку супа от суркисов.поиойся и не воняй
 
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