ЮКСА в шаге от своей цели, интригующее противостояние в Звягеле. Анонс плей-офф за право участия в Первой лиге

Завтра сыграют вторые матчи плей-офф за право выступать в следующем сезоне в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний в Запорожье и Звягеле.

"Звягель" - "Хуст"

08.06.2024. 13:00. "Авангард". Звягель

В первом матче подопечные Вирта не подтвердили свой статус фаворитов. Следует отметить хустян, которые смогли собраться после 1:7 от "Диназа" и сыграли достаточно качественно. Представители Первой лиги даже побеждали, но в конце встречи все же пропустили – 1:1. Таким образом, все три матча между этими соперниками завершались вничью. Отметим, что "Хуст" не побеждает четыре игры подряд. Однако по количеству забитых мячей эта команда вошла в топ-5 лучших коллективов группы "Выбывание" – 16 голов.

"Звягель" уже в течение двух месяцев не проигрывает: четыре победы и три ничьих. Однако к игре представителя Второй лиги все же немало вопросов. У команды Вирта достаточно мощный кадровый потенциал, но пока нет стабильности. Смогут ли в домашнем матче футболисты "Звягеля" подтвердить статус фаворитов и повыситься в классе?

"Металлург" - "ЮКСА"

08.06.2024. 12:00. "Славутич Арена". Запорожье

В первом матче между этими соперниками интрига держалась до последних минут. Запорожцы приятно удивили многих, потому что перед игрой казалось, что шансов на конкурентную борьбу у них вообще нет. Счет 1:1 держался до последних минут. После проведенных замен в составе "крестоносцев" разницу создали легионеры - на добивании сыграл Гоуларт, в компенсированное время Эсеола прострелил на Венди и тот сделал счет 3:1. Безусловно, шансов на сохранение прописки в первой лиге у "Металлурга" немного, но нельзя не отметить прогресс этого коллектива по ходу второй части сезона.

"ЮКСА" не знает поражений уже шесть матчей подряд - выиграв все с общим счетом 22:3. Подопечные Николая Цымбала находятся в своей оптимальной форме и сложно представить, что они не будут играть в следующем сезоне в Первой лиге.