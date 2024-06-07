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ЮКСА в шаге от своей цели, интригующее противостояние в Звягеле. Анонс плей-офф за право участия в Первой лиге
Все решится в субботу
Фото: ЮКСА
Завтра сыграют вторые матчи плей-офф за право выступать в следующем сезоне в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний в Запорожье и Звягеле.
"Звягель" - "Хуст"
08.06.2024. 13:00. "Авангард". Звягель
В первом матче подопечные Вирта не подтвердили свой статус фаворитов. Следует отметить хустян, которые смогли собраться после 1:7 от "Диназа" и сыграли достаточно качественно. Представители Первой лиги даже побеждали, но в конце встречи все же пропустили – 1:1. Таким образом, все три матча между этими соперниками завершались вничью. Отметим, что "Хуст" не побеждает четыре игры подряд. Однако по количеству забитых мячей эта команда вошла в топ-5 лучших коллективов группы "Выбывание" – 16 голов.
"Звягель" уже в течение двух месяцев не проигрывает: четыре победы и три ничьих. Однако к игре представителя Второй лиги все же немало вопросов. У команды Вирта достаточно мощный кадровый потенциал, но пока нет стабильности. Смогут ли в домашнем матче футболисты "Звягеля" подтвердить статус фаворитов и повыситься в классе?
"Металлург" - "ЮКСА"
08.06.2024. 12:00. "Славутич Арена". Запорожье
В первом матче между этими соперниками интрига держалась до последних минут. Запорожцы приятно удивили многих, потому что перед игрой казалось, что шансов на конкурентную борьбу у них вообще нет. Счет 1:1 держался до последних минут. После проведенных замен в составе "крестоносцев" разницу создали легионеры - на добивании сыграл Гоуларт, в компенсированное время Эсеола прострелил на Венди и тот сделал счет 3:1. Безусловно, шансов на сохранение прописки в первой лиге у "Металлурга" немного, но нельзя не отметить прогресс этого коллектива по ходу второй части сезона.
"ЮКСА" не знает поражений уже шесть матчей подряд - выиграв все с общим счетом 22:3. Подопечные Николая Цымбала находятся в своей оптимальной форме и сложно представить, что они не будут играть в следующем сезоне в Первой лиге.
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