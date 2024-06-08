  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Звягель - Хуст: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Звягель - Хуст: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Звягель - Хуст: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 08.06.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Звягель - Хуст: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Хуст

Новина українською

Неделю тому назад коллектив из Звягеля не подтвердил статус фаворита противостояния. "Хуст" даже выигрывал до 75-й минуты, но удержать победный результат подопечные Цыткина не смогли. Таким образом, все три матча между этими соперниками завершались вничью. Ожидаем конкурентную борьбу в ответном матче за право следующего сезона выступать в Первой лиге.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.

По теме
yellow-arrow
ЮКСА в шаге от своей цели, интригующее противостояние в Звягеле. Анонс плей-офф за право участия в Первой лиге
yellow-arrow
Чтобы не нужно было ремонтировать во Львове. Ингулец за 16 млн купил новый автобус
yellow-arrow
Украина готовится к ЕВРО в рамках спаррингов, на очереди – Польша. Расписание футбола на 3 – 9 июня
ФК Звягель ФК Хуст смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости