Звягель - Хуст: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Неделю тому назад коллектив из Звягеля не подтвердил статус фаворита противостояния. "Хуст" даже выигрывал до 75-й минуты, но удержать победный результат подопечные Цыткина не смогли. Таким образом, все три матча между этими соперниками завершались вничью. Ожидаем конкурентную борьбу в ответном матче за право следующего сезона выступать в Первой лиге.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.