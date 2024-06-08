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Звягель - Хуст: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Звягель - Хуст: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 08.06.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Хуст
Неделю тому назад коллектив из Звягеля не подтвердил статус фаворита противостояния. "Хуст" даже выигрывал до 75-й минуты, но удержать победный результат подопечные Цыткина не смогли. Таким образом, все три матча между этими соперниками завершались вничью. Ожидаем конкурентную борьбу в ответном матче за право следующего сезона выступать в Первой лиге.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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