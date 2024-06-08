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Металлург - ЮКСА: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Металлург - ЮКСА: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 08.06.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Металлург - ЮКСА: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК ЮКСА

Новина українською

Неделю назад в Киеве "ЮКСА" все-таки дожала запорожцев в конце встречи - 3:1. Ожидалось, что "крестоносцам" будет проще, но запорожцы проявили характер и сыграли один из своих лучших матчей весной. Шансов остаться в Первой лиге у "Металлурга" немного, но они должны навязать борьбу на родной арене.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.00.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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