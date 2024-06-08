Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлург - ЮКСА: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Металлург - ЮКСА: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 08.06.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК ЮКСА
Неделю назад в Киеве "ЮКСА" все-таки дожала запорожцев в конце встречи - 3:1. Ожидалось, что "крестоносцам" будет проще, но запорожцы проявили характер и сыграли один из своих лучших матчей весной. Шансов остаться в Первой лиге у "Металлурга" немного, но они должны навязать борьбу на родной арене.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.00.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Вместо защиты - дыра. Польша - Украина 3:1. Видео голов и обзор матча
- Ребров – о поражении полякам: Это важная информация для нас перед ЕВРО
- Товарищеский матч. Польша - Украина 3:1. Хотели атакующий футбол? Получили
- Металлист 1925 может усилиться игроками Ворсклы, Днепра-1 и Полесья
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн