Металлург - ЮКСА: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Неделю назад в Киеве "ЮКСА" все-таки дожала запорожцев в конце встречи - 3:1. Ожидалось, что "крестоносцам" будет проще, но запорожцы проявили характер и сыграли один из своих лучших матчей весной. Шансов остаться в Первой лиге у "Металлурга" немного, но они должны навязать борьбу на родной арене.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.00.