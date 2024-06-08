Плей-офф. Металлург – ЮКСА 0:4. Подопечные Цымбала будут играть в Первой лиге

В Запорожье "Металлург" во втором матче плей-офф за право играть в следующем сезоне в Первой лиге принимал "ЮКСА". Неделю назад подопечные Николая Цымбала в непростом противостоянии благодаря легионерам выиграли у запорожцев - 3:1.

Уже в дебюте противостоянные гости взяли мяч под свой контроль и заслуженно открыли счет. Эсеола с нескольких метров хладнокровно переправил мяч в дальний угол – 0:1. Запорожцы были не готовы к такому давлению соперника. Легионеры "ЮКСА" получали удовольствие от футбола и стремились забить как можно больше. В середине тайма должен был забивать Евдокимов, но он не попал в пустые ворота. Запорожцам повезло, что они до перерыва пропустили всего однажды.

Во второй половине встречи гости уверенно играли по счету, понимая, что судьба двухматчевого противостояния уже решена. В середине второго тайма Венди из пределов штрафной расстрелял ворота Николаенко – 0:2. Таким образом, "крестоносцы" реализовали численное большинство. На 82-й минуте Ховайко реализовал выход один на один – 0:3. После удаления Баранюка на 84-й минуте запорожцы вообще посыпались. Ишимский ошибся, а Евдокимов переправил мяч в сетку – 0:4.

"ЮКСА" в следующем сезоне будет играть в Первой лиге, а "Металлург" – во Второй лиге.

Плей-офф за Первую лигу. Второй матч

"Металлург" - "ЮКСА" 0:4

Голы: Эсеола (9), Венди (61), Ховайко (82), Евдокимов (90+3)

Удаление: Костюченко (52), Баранюк (84)

"Металлург" (стартовый состав): Николаенко – Страдс, Кузьмович, Костюченко, Баранюк, Крапивный, Мисанов, Куралех, Хусин, Гуменяк, Васильченко

"ЮКСА" (стартовый состав): Федотов – Синегуб, Демиденко, Махнев, Кононов, Евдокимов, Думанюк, Матеус, Венди, Рамон, Эсеола