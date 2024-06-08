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Плей-офф. Звягель – Хуст 1:0. Все-таки дожали
Подопечные Вирта повышаются в классе
Фото: ПФК Звягель
Все три матча между собой соперники завершили вничью. Неделю назад "Хуст" выигрывал, но в конце встречи представители Второй лиги смогли отыграться. "Хуст" до противостояния в Звягеле не побеждал четыре игры подряд. Характерный признак игры "Звягеля" при новом главном тренере – волевые качества. Уже пять матчей подряд ПФК "Звягель" обязательно забивает в эндшпили - от 75-й минуты до компенсированного времени второго тайма.
В первой половине встречи было много борьбы, но футболисты обеих команд не прижимались к собственным воротам и пытались при первой возможности доставить мяч в заключительную треть поля. Однако забить до перерыва не удалось. На перерыв команды ушли без голов, но игру нельзя было назвать скучной.
В начале второго тайма шикарную возможность забить упустили хозяева. После розыгрыша углового удар Кисленко парировал Белименко. Снова блестяще сыграл голкипер "Хуста". Игровое преимущество хозяев поля росло и они все же достигли своего. Близниченко подал с углового, а Томандзото головой пробил в дальний угол – 1:0. Для него это дебютный гол за "Звягелем". Таким образом, "Звягель" в следующем сезоне будет играть в Первой лиге.
Плей-офф за Первую лигу. Второй матч
"Звягель" - "Хуст" 1:0
Голы: Томандзото (66)
"Звягель" (стартовый состав): Яшков – Чередниченко, Нестеров, Жаржу, Морговский, Томандзото, Панчишин, Андрущенко, Близниченко, Кисленко, Фесенко
"Хуст" (стартовый состав): Белименко – Колчин, Иванов, Павлыч, Червинский, Шевчук, Новиков, Станкович, Борисенко, Приходько, Чабан
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