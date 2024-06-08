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Определились все участники Первой лиги сезона 2024/2025

Первая лига

Сезон в Украине официально завершился

Определились все участники Первой лиги сезона 2024/2025

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня подошел к концу украинский клубный футбольный сезон 2023/2024 годов. Завершающими поединками стали ответные матчи раунда плей-офф за право играть в Первой лиге Украины.

Сильнее в двух противостояниях стали представители Второй лиги: ЮКСА преодолел МФК “Металлург” (3:1, 4:0), а “Звягель” обыграл “Хуст” (1:1, 1:0).

Кроме этой двойки из Второй лиги поднялась на дивизион выше “Дружба” из Мировки – она получила прямую путевку благодаря первому месту. В то же время в Первую лигу по УПЛ опустились "Металлист 1925" и "Минай".

Сохранили прописку в Первой лиге "Прикарпатье", "Кудровка-Нива", "Виктория", "Агробизнес", "ФСК Мариуполь", "Полтава", "Буковина", "Подолье", "Нива" Т, "Металлист" и "Диназ". "Левый берег" и "Эпицентр" заняли третью и четвертую позиции и получили право на участие в стыках за выход в УПЛ, однако обе команды уступили противникам.

В то же время напрямую вылетели "Кремень", "Чернигов" и "Горняк-Спорт".

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