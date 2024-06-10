Маркевич остается главным тренером Карпат, - СМИ

Cегодня, 10 июня, состоялась встреча главного тренера "Карпат" Мирона Маркевича с владельцем футбольного клуба Владимиром Маткивским.

Как сообщает Sport.ua, на повестке дня было усиление "зелено-белых" перед началом нового сезона, в котором они снова будут выступать в УПЛ. Кроме того, на встрече не поднимался вопрос смены главного тренера.

Список потенциальных новичков согласован, и большинство из них появятся в расположении "Карпат" уже 24 июня, когда начнется первый сбор.

В частности, 14 июня будет подписан контракт с испанским легионером Пабло Альваресом, который ранее выступал за болгарскую команду "Черно Море". Также львовяне проявляют интерес к лидеру защиты "Днепра-1" Александру Сватку. В то же время игроком "Карпат" уже стал 19-летний опорный полузащитник Максим Мельниченко, который выступал за днепрян.