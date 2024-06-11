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Тернопольская Нива объявила об отставке главного тренера
Александр Стахив покинул команду
Фото: Нива Т
Как сообщает пресс-служба клуба, стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.
42-летний Стахив вошел в тренерский штаб "Нивы" в 2018 году, а главным тренером стал в конце 2023 года.
"Нива" по итогам сезона заняла третье место в группе "Выбывание" Первой лиги.
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Источник:ФК Нива Тернопіль
Опубликовал: Михаил Черныш
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