Тернопольская "Нива" объявила об отставке главного тренера команды Александра Стахива.

Как сообщает пресс-служба клуба, стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

42-летний Стахив вошел в тренерский штаб "Нивы" в 2018 году, а главным тренером стал в конце 2023 года.

"Нива" по итогам сезона заняла третье место в группе "Выбывание" Первой лиги.