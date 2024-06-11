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Тернопольская Нива объявила об отставке главного тренера

Первая лига
Обновлено

Александр Стахив покинул команду

Тернопольская Нива объявила об отставке главного тренера

Фото: Нива Т

Новина українською

Тернопольская "Нива" объявила об отставке главного тренера команды Александра Стахива.

Как сообщает пресс-служба клуба, стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

42-летний Стахив вошел в тренерский штаб "Нивы" в 2018 году, а главным тренером стал в конце 2023 года.

"Нива" по итогам сезона заняла третье место в группе "Выбывание" Первой лиги.

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Источник:
ФК Нива Тернопіль
Опубликовал: Михаил Черныш
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