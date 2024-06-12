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Клуб, который должен выступать в Первой лиге, может покинуть профессиональный футбол

Первая лига

Очередные тревожные новости от представителей ПФЛ

Клуб, который должен выступать в Первой лиге, может покинуть профессиональный футбол

Фото: ПФК Дружба

Новина українською

Чемпион Второй лиги "Дружба" сообщил руководству соревнований, что не сможет выступать в сезоне 2024/25. Впрочем, коллектив просит сберечь такую ​​возможность на следующую кампанию.

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Футболисты уже в курсе инициативы клуба. Теперь нужно принять окончательное решение. Отметим, что в августе 2023 года команда из Мировки провела свой первый профессиональный матч в истории.

В розыгрыше 2022/23 "Дружба" выиграла Аматорский чемпионат и Кубок Украины среди любителей. Также коллектив добился максимального успеха на региональном уровне.

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Источник:
UkrFootball, Дмитро Вєнков
Опубликовал: Александр Симченко
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