Нива Тернополь официально получила нового главного тренера

Тернопольская "Нива" назначила нового главного тренера. Им стал Евгений Калиниченко, сообщает официальный сайт клуба.

Детали сделки неизвестны. На этой должности он сменил Александра Стахива.

В прошлом сезоне Калиниченко был старшим тренером "Зари" U-19. Также он работал в "Колосе".

Кроме того, "Нива" Тернополь объявила о том, что новым спортивным директором стал Сергей Задорожный. Последнем местом работы Задорожного был "Рух" U-19, где он был главным тренером.

"Нива" по итогам сезона заняла третье место в группе "Выбывание" Первой лиги.