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Нива Тернополь официально получила нового главного тренера
Также клуб назначил нового спортивного директора
Фото: facebook.com/fcnyva1978
Тернопольская "Нива" назначила нового главного тренера. Им стал Евгений Калиниченко, сообщает официальный сайт клуба.
Детали сделки неизвестны. На этой должности он сменил Александра Стахива.
В прошлом сезоне Калиниченко был старшим тренером "Зари" U-19. Также он работал в "Колосе".
Кроме того, "Нива" Тернополь объявила о том, что новым спортивным директором стал Сергей Задорожный. Последнем местом работы Задорожного был "Рух" U-19, где он был главным тренером.
"Нива" по итогам сезона заняла третье место в группе "Выбывание" Первой лиги.
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