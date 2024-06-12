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Нива Тернополь официально получила нового главного тренера

Первая лига

Также клуб назначил нового спортивного директора

Нива Тернополь официально получила нового главного тренера

Фото: facebook.com/fcnyva1978

Новина українською

Тернопольская "Нива" назначила нового главного тренера. Им стал Евгений Калиниченко, сообщает официальный сайт клуба.

Детали сделки неизвестны. На этой должности он сменил Александра Стахива.

В прошлом сезоне Калиниченко был старшим тренером "Зари" U-19. Также он работал в "Колосе".

Кроме того, "Нива" Тернополь объявила о том, что новым спортивным директором стал Сергей Задорожный. Последнем местом работы Задорожного был "Рух" U-19, где он был главным тренером.

"Нива" по итогам сезона заняла третье место в группе "Выбывание" Первой лиги.

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Источник:
Нива Тернопіль
Опубликовал: Алина Ерофеева
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