Директор Дружбы: Автобус остановят по дороге на игру и всей команде выпишут повестки. Что мы будем делать?

Директор "Дружбы" Игорь Дегтяренко подтвердил информацию СМИ, что команду снимают с соревнований на следующий сезон.

- Появилась информация, что "Дружба" решила не выходить на старт следующего сезона, несмотря на то, что вышла в Первую лигу по итогам прошлого.

– Так оно и есть.

– В чем причина?

- Закон о мобилизации. С июля месяца людей будут останавливать на улицах и так далее. Мы не можем нашим людям обеспечить безопасность, у нас нет таких рычагов, чтобы забронировать их. УАФ, к сожалению, для футболистов ничего не сделала. Мы просто не сможем с этим бороться.

Где-то автобус остановят по дороге на тренировку или игру и всей команде выпишут повестки. Что мы будем с этим делать дальше? Только потому, что мы не можем обеспечить людям нормальную работу и в любой момент ключевых игроков могут забрать в армию. Некуда деться, это война.

– Это уже окончательное решение?

– Да. Ну, мы попросили на год. Может, за это время война закончится, увидим.

– Что вы имеете в виду, когда говорите на год?

– Чтобы за нами оставили место в ПФЛ на год, хотя бы во Второй лиге. В Первой лиге за нами никто не зарезервирует, разумеется. Другого выхода нет, к сожалению.

Сейчас и в других клубах такое начнется, это сто процентов, когда придет июль. Вы же понимаете, что не все футболисты хотят идти в военкоматы. А мы не можем заставить их, хотя у нас все подлежат мобилизации. Что я буду делать с этим? Мы же не можем им сделать отсрочку от мобилизации, у нас нет таких рычагов. Нас не могут забронировать. Вот только поэтому снимаемся.

- Клуб продолжит функционировать, да? Вы только взрослую команду не заявляете?

– Да, клуб функционирует. Будем помогать деткам, у нас есть договор. Наши детки ездят в Кагарлык на тренировки. ВСУ, конечно, продолжим помогать.

- А взрослую команду соответственно распустили, да?

– Да. Мы им предложили, когда откроется трансферное окно, чтобы они переходили. Думаю, благодаря игре за "Дружбу" они себе найдут место.

Так лучше, чем потом сняться посреди сезона. Хотя для нас это и очень болезненное решение, потому что только выиграли Вторую лигу и поднялись в Первую. Мы же эту команду растили еще с любительского футбола. Но такова ситуация в стране, – сказал Дегтяренко.

В сезоне 2023/24 "Дружба" выиграла Вторую лигу и вышла в Первую.