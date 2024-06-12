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Сборы проведут в Винниках. Металлист 1925 рассказал о планах на летнее межсезонье

Первая лига

Команда выйдет из отпуска 17 июня

Сборы проведут в Винниках. Металлист 1925 рассказал о планах на летнее межсезонье

metalist1925.com

Новина українською

"Металлист 1925" огласил планы на летнее межсезонье.

Уже 17-го июня команда выйдет из отпуска и начнет проходить медосмотр, а следующие два дня будут посвящены тестированию игроков. Первые несколько дней команда будет работать в Счастливом.

25-го июня "Металлист 1925" отправится на сбор в Винники, жить команда будет в гостинице "City Inn", а тренировки будет проводить на полях комплекса "Emily Resort".

Во время этого этапа подготовки "Металлист 1925" сыграет не менее пяти контрольных поединков, уже есть предварительные договоренности о матчах с "Карпатами", "Буковиной" и "Агробизнесом", которые состоятся 5-го, 8-го и 13-го июля соответственно.

17-го июля команда вернется в Счастливое, где будет готовиться уже к старту Первой лиги. Напомним, проведение 1-го тура Первой лиги запланировано на 25-е июля.

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Источник:
Металлист 1925
Опубликовал: Михаил Черныш
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