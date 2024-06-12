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Сборы проведут в Винниках. Металлист 1925 рассказал о планах на летнее межсезонье
Команда выйдет из отпуска 17 июня
metalist1925.com
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Уже 17-го июня команда выйдет из отпуска и начнет проходить медосмотр, а следующие два дня будут посвящены тестированию игроков. Первые несколько дней команда будет работать в Счастливом.
25-го июня "Металлист 1925" отправится на сбор в Винники, жить команда будет в гостинице "City Inn", а тренировки будет проводить на полях комплекса "Emily Resort".
Во время этого этапа подготовки "Металлист 1925" сыграет не менее пяти контрольных поединков, уже есть предварительные договоренности о матчах с "Карпатами", "Буковиной" и "Агробизнесом", которые состоятся 5-го, 8-го и 13-го июля соответственно.
17-го июля команда вернется в Счастливое, где будет готовиться уже к старту Первой лиги. Напомним, проведение 1-го тура Первой лиги запланировано на 25-е июля.
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