Известна сумма, которую получит Маркевич в случае увольнения из Карпат

Львовские "Карпаты" в случае увольнения главного тренера команды Мирона Маркевича будут обязаны выплатить ему компенсацию.

Как сообщает украинский журналист Игорь Бурбас, в контракте 73-летнего специалиста прописана сумма отступных - 300 тысяч в валюте (долларов или евро) за каждый год контракта.

Напомним, что контракт тренера рассчитан до лета 2026 года. Следовательно, в случае увольнения сейчас, клуб должен будет выплатить Мирону Богдановичу 600 тысяч в валюте.

Напомним, что "Карпаты" под руководством Мирона Маркевича со второго места в Первой лиге вышли в УПЛ. Впрочем, несмотря на выполненную задачу, в СМИ активно ходили слухи, что тренер может покинуть команду из-за трений с руководством клуба.