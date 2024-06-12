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Известна сумма, которую получит Маркевич в случае увольнения из Карпат
Стоимость досрочного расторжения контракта - 300 тысяч за год
Фото: ФК Карпати
Львовские "Карпаты" в случае увольнения главного тренера команды Мирона Маркевича будут обязаны выплатить ему компенсацию.
Как сообщает украинский журналист Игорь Бурбас, в контракте 73-летнего специалиста прописана сумма отступных - 300 тысяч в валюте (долларов или евро) за каждый год контракта.
Напомним, что контракт тренера рассчитан до лета 2026 года. Следовательно, в случае увольнения сейчас, клуб должен будет выплатить Мирону Богдановичу 600 тысяч в валюте.
Напомним, что "Карпаты" под руководством Мирона Маркевича со второго места в Первой лиге вышли в УПЛ. Впрочем, несмотря на выполненную задачу, в СМИ активно ходили слухи, что тренер может покинуть команду из-за трений с руководством клуба.
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