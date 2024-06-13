Карпаты призвали болельщиков не верить "информационному мусору" о клубе от СМИ

Львовские "Карпаты" выступили с заявлением, в котором призвали болельщиков и футбольную общественность не верить слухам, появляющимся в СМИ относительно клуба.

"В связи с выходом ФК "Карпаты" по результатам сезона 2023/2024 в Украинскую Премьер-лигу у болельщиков значительно возрос интерес к клубу. Мы понимаем, что от нас уже сейчас ожидают новостей о запланированных трансферах футболистов, возможном усилении тренерских штабов команд или смены в руководстве. Менеджмент клуба работает над усилением команды и любая информация о заключенных или прекращенных контрактах, другие важные новости обязательно будут оперативно освещаться на официальных ресурсах клуба.

Между тем, в отдельных изданиях, пытающихся специализироваться на футбольной тематике, в последнее время массированно начала появляться информация о клубе, базирующаяся на слухах и домыслах – о трансферах с неизвестными нам футболистами, взятые с потолка суммы контрактов или обязательств, невероятные смены в тренерских штабах команд. Недостоверная или извращенная информация, вымышленные факты и другие далекие от журналистских стандартов и рассчитанные на непросвещенного читателя публикации представляются в качестве "шокирующей информации" от "проверенных инсайдеров".

Догадываемся, что вследствие недоступности уровня профессиональной журналистики поток высосанных из пальца сенсаций остается едва ли не единственным способом поднятия читательского интереса к этим изданиям. А регулярность появления таких публикаций именно в отношении нашего клуба даже наводит на мысль о каком-то интересе в этом третьих лиц.

ФК "Карпаты" не считает нужным комментировать откровенные фейки или манипуляции фактами подобных изданий. Болельщикам клуба в свою очередь советуем более критично относиться к информационному мусору, даже если его выдают "с вероятностью 80%", - говорится в заявлении "Карпат".