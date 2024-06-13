  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Президент Буковины: Цель выйти в УПЛ стоит, но также цель Кривенцова – создать команду
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Буковины: Цель выйти в УПЛ стоит, но также цель Кривенцова – создать команду

Первая лига

Должен быть не только результат, но и игра

Президент Буковины: Цель выйти в УПЛ стоит, но также цель Кривенцова – создать команду

Фото: ФСК Буковина

Новина українською

Президент перволиговской "Буковины" Владимир Дубинский рассказал, какие задачи ставятся перед тренерским штабом Валерия Кривенцова на следующий сезон.

"Задача номер один – выйти в УПЛ. Это мечта всего бизнеса, всего города Черновцы. Если бы я не ставил амбициозные задачи, то зачем мне идти в этот проект, вкладывать такие средства, приглашать своих партнеров? За мной стоит еще ряд крупных бизнесов, с которыми тоже согласовывали, что будем делать. Это не только Владимир Дубинский. Цель выйти в УПЛ стоит, но также цель Кривенцова – создать команду. У нас сейчас нет ничего. Надо создать новую культуру в клубе. Выйти в УПЛ – это понятно, иначе зачем этим заниматься. Но я хочу увидеть команду, которая будет играть в понятный, красивый, атакующий футбол.

Я хочу от него и всего нового руководства увидеть настоящий, полноценный клуб со своей инфраструктурой, игровым рисунком. Это, возможно, звучит по-пацански, но я хочу видеть "Буковину" – и узнавать, что это "Буковина". Для этого Кривенцову нужны соответствующие игроки, и три последних месяца мы работали над подбором футболистов", – сказал Дубинский.

По теме
yellow-arrow
Единогласно. Президент ПФЛ Каденко переизбран на своей должности
yellow-arrow
Хавбек Черноморца покинул клуб и перейдет в Буковину. Другого игрока одесситы не отпускают
yellow-arrow
Клуб Второй лиги Украины продолжит выступления в другом дивизионе. Планируется объединение двух команд
Валерий Кривенцов Буковина (Черновцы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости