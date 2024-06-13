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18 команд вместе с Хустом. ПФЛ огласила список участников Первой лиги сезона-2024/25

Первая лига
Обновлено

Команды традиционно будут разбиты на две группы

18 команд вместе с Хустом. ПФЛ огласила список участников Первой лиги сезона-2024/25

Новина українською

ПФЛ официально утвердила состав участников Первой лиги на сезон-2024/25.

Отметим, что команды традиционно будут разбиты на две группы. Базовый день начала турнира – 25 июля.

Также в списке участников есть "Хуст", который будет играть в Группе А. "Хуст" проиграл "Звягелю" по сумме двух переходных матчей и вылетел во Вторую лигу, однако заменил "Дружбу", которая вышла в Первую лигу, но снялась с соревнований.

18 команд вместе с Хустом. ПФЛ огласила список участников Первой лиги сезона-2024/25 - изображение 1
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Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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