Первая лига
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18 команд вместе с Хустом. ПФЛ огласила список участников Первой лиги сезона-2024/25
Команды традиционно будут разбиты на две группы
ПФЛ официально утвердила состав участников
Отметим, что команды традиционно будут разбиты на две группы. Базовый день начала турнира – 25 июля.
Также в списке участников есть "Хуст", который будет играть в Группе А. "Хуст" проиграл "Звягелю" по сумме двух переходных матчей и вылетел во Вторую лигу, однако заменил "Дружбу", которая вышла в Первую лигу, но снялась с соревнований.
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Источник:ПФЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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