18 команд вместе с Хустом. ПФЛ огласила список участников Первой лиги сезона-2024/25

ПФЛ официально утвердила состав участников Первой лиги на сезон-2024/25.

Отметим, что команды традиционно будут разбиты на две группы. Базовый день начала турнира – 25 июля.

Также в списке участников есть "Хуст", который будет играть в Группе А. "Хуст" проиграл "Звягелю" по сумме двух переходных матчей и вылетел во Вторую лигу, однако заменил "Дружбу", которая вышла в Первую лигу, но снялась с соревнований.