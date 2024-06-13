Президент Буковины: Читаю о бюджете клуба в 18-20 млн евро – это бред

Основатель "Прометея" Владимир Дубинский рассказал о бюджете "Буковины", спонсором которой теперь является его компания Dmart.

– "Буковина" по бюджету будет топ-1, топ-3, топ-5 или где в Первой лиге?

– Когда мы говорим о бюджете, то, честно скажу, все, что читаю (в СМИ – прим.) – не понимаю, откуда они это берут. Я прихожу и читаю – а там такое написано... Так директор уже пришел к нам – а мы такой фамилии даже не упоминали, и никто его не знает. Затем – 18 миллионов евро, 20 миллионов – это бред.

Однозначно не хочу называть цифры. Когда мы говорим о бюджете – это что? Мы купили землю, чтобы строить базу "Буковины" – это бюджет этого сезона или бюджет? Мы, вероятно, сейчас говорим о бюджете самой команды. И второй вопрос. Вспоминая опыт с Гинзбургом или даже с Петковым (главный тренер женского волейбольного "Прометея" – прим.) – они приходили, и я говорил: "Ребята, я хочу, чтобы клуб играл в Лиге чемпионов или в Еврокубке, я хочу, чтобы мы были в первой тройке". На что Гинзбург говорил: "Мне нужен такой бюджет на такого игрока". Мы говорили о бюджете зарплат игроков плюс еще есть бюджет зарплат тренеров – тот стоит 10 тысяч, тот стоит 5 тысяч, тот 3.

В футболе нужно по-другому. Сегодня бюджет строится так: мы установили среднюю зарплату, выше которой не хотели бы тратить. Команда будет набираться от 24 до 28 игроков – многие говорили, что достаточно 25, но мы решили, что можно немного больше. Молодых поищем, пока они не так дороги, посмотрим и потом выберем. Был определен средний бюджет через призму зарплаты одного игрока, и было сказано, что если нужно усилиться тремя-четырьмя свыше этой суммы, мы к этому готовы.