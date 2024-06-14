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На Конференции ПФЛ выбрали лучшего игрока Первой лиги
Команды определяли победителя путем голосования
фото - ФК Металіст 1925
По итогам Отчетно-избирательной Конференции ПФЛ полузащитник "Карпат" Амбросий Чачуа получил звание лучшего футболиста сезона в Первой лиге. 30-летний спортсмен сыграл 28 туров (5 голов, 3 передачи).
Большую часть своей карьеры игрок провел во Львове. С 2013 по 2018 год полузащитник представлял "предыдущие" "Карпаты" (94 встречи). Затем он попробовал свои силы в чемпионатах Грузии (Торпедо Кутаиси) и Казахстане (Акжайык).
Летом 2021 года присоединился к возрожденной команде "зелено-белых" во Второй лиге. Перед этим два сезона провел в "Волыне".
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