На Конференции ПФЛ выбрали лучшего игрока Первой лиги

По итогам Отчетно-избирательной Конференции ПФЛ полузащитник "Карпат" Амбросий Чачуа получил звание лучшего футболиста сезона в Первой лиге. 30-летний спортсмен сыграл 28 туров (5 голов, 3 передачи).

Читайте также: Карпаты продлили контракт со своим капитаном

Большую часть своей карьеры игрок провел во Львове. С 2013 по 2018 год полузащитник представлял "предыдущие" "Карпаты" (94 встречи). Затем он попробовал свои силы в чемпионатах Грузии (Торпедо Кутаиси) и Казахстане (Акжайык).

Летом 2021 года присоединился к возрожденной команде "зелено-белых" во Второй лиге. Перед этим два сезона провел в "Волыне".