ПФЛ определилась с форматом Первой лиги сезона 2024/25

ПФЛ утвердила формат Первой лиги Украины в следующем сезоне.

За основу взят успешно внедренный в двух последних сезонах вариант. Первая лига на первом этапе разделена на две группы по 9 команд по географическому принципу, которые играют в два круга каждый с каждым - всего запланировано 18 туров, 72 матча в каждой группе в первом этапе. По 16 матчей для каждой команды, а всего - 144 матча.

На втором этапе Первая лига будет играть по привычному распределению на группу "Чемпионская" и группу "Выбывание", однако есть важный нюанс. По результатам первого этапа 1-4 места групп (А и Б) формируют группу за выход в УПЛ с учетом всех показателей (очков, голов, в т.ч. Дисциплинарных санкций и т.д.) первого этапа. То есть, в группе "Чемпионская" сыграет 8 лучших участников - по 8 матчей для каждой команды. По результатам второго этапа первые две команды получают право на прямой выход в УПЛ, а третья и четвертая сыграют матчи плей-офф за повышение в классе.

По результатам первого этапа 5-9 места групп А и Б сформируют группу за право играть в Первой лиге с учетом всех показателей (очков, голов, в т.ч. дисциплинарных санкций и т.д.) первого этапа. В целом это будет 10 команд и по 10 матчей для каждой из них.



Команды группы "Выбывание", которые займут 6-7 места, сыграют стыковые матчи со 2-м и 3-м местами Второй лиги. Команды же, которые финишируют на 8-10 местах, переходят во Вторую лигу напрямую.



Существенное уточнение: на втором этапе команды группы А проводят матчи только с командами группы Б в два круга, всего запланировано 32 матча в Чемпионской группе и 50 матчей в группе Выбывания. Всего в чемпионате Первой лиги 2024/25 будет проведено 226 матчей.