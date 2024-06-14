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ПФЛ назвала лучших игрока и тренера в прошедшем сезоне Первой и Второй лиг

Первая лига

ПФЛ подводит итоги сезона

ПФЛ назвала лучших игрока и тренера в прошедшем сезоне Первой и Второй лиг

Фото: Google

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По итогам отчетно-избирательной Конференции ПФЛ Лига назвала лучших тренера и игрока сезона 2023/24 в Первой и Второй лигах.

Так, лучшим игроком в Первой лиге признан Амвросий Чачуа из "Карпат", а лучшим тренером – наставник "Ингульца" Владислав Лупашко.

В Второй лиге лучшим игроком стал Артур Загорулько из винницкой "Нивы", а лушим тренером признан Сергей Сизихин ("Чайка").

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Владислав Лупашко Амбросий Чачуа Ингулец (Петрово) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Сергей Сизихин Артур Загорулько Нива (Винница) Карпаты (Львов)
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Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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