Первая лига
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ПФЛ назвала лучших игрока и тренера в прошедшем сезоне Первой и Второй лиг
ПФЛ подводит итоги сезона
Фото: Google
По итогам отчетно-избирательной Конференции ПФЛ Лига назвала лучших тренера и игрока сезона 2023/24 в Первой и Второй лигах.
Так, лучшим игроком в
В Второй лиге лучшим игроком стал Артур Загорулько из винницкой "Нивы", а лушим тренером признан Сергей Сизихин ("Чайка").
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Источник:ПФЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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