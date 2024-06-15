Президент Металлиста 1925 назвал причины, из-за которых он может отвернуться от футбола

Владелец харьковского клуба рассказал о поддержке "желто-синих" и возможных трудностях, которые будут появляться на пути развития команды.

“Подготовка будет активной. У нас много работы, анализ ошибок, их проработка и усовершенствование. Мы продолжаем финансово поддерживать команду, в этом направлении ничего не изменилось.

Что может отвернуть от веры в футбол? Нечестность и несправедливость. Равнодушие и пренебрежение к болельщикам. Непрофессиональное отношение к игре. Скучные матчи. Но как многолетний фанат футбола, могу сказать, что этого не будет. Мы все работаем над тем, чтобы этого никогда не произошло. Чтобы футбол оставался нашей любимой игрой, нравился нашим детям и даже онлайновому поколению”, – отметил функционер.