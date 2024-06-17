Металлист 1925 и Минай под руководством Любеновича вышли из отпуска. ФОТО

"Металлист 1925" и " Минай ", которые по итогам минувшего сезона вылетели из УПЛ, вышли из отпуска.

"Минай" продолжает работать под руководством Желько Любеновича. Игроки собрались на базе в Минае, завтра пройдут медосмотр, после чего начнут полноценный тренировочный цикл со спарринг-программой.

Игроки "Металлиста 1925" собрались в Киеве, где прошли медицинский осмотр в одной из клиник.

Следующие два дня команда посвятит тестированию, а уже с 20-го июня начнется работа на футбольном поле.