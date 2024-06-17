Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 и Минай под руководством Любеновича вышли из отпуска. ФОТО
Команды начали подготовку к сезону в Первой лиге
metalist1925.com
"Металлист 1925" и "
"Минай" продолжает работать под руководством Желько Любеновича. Игроки собрались на базе в Минае, завтра пройдут медосмотр, после чего начнут полноценный тренировочный цикл со спарринг-программой.
Игроки "Металлиста 1925" собрались в Киеве, где прошли медицинский осмотр в одной из клиник.
Следующие два дня команда посвятит тестированию, а уже с 20-го июня начнется работа на футбольном поле.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Цензурных слов не подберешь. Румыния – Украина 3:0. Видео голов и обзор матча
- Евро-2024. Румыния - Украина 3:0. Катастрофа...
- Румыния - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Хавбек Черноморца покинул клуб и перейдет в Буковину. Другого игрока одесситы не отпускают
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн