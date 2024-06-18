Спарринги Буковины в межсезонье: 2 представителя УПЛ и 3 бывших участника элиты

Черновицкая команда открыла домашний сбор. В первой половине июля клуб отправляется в Закарпатье, где проведет ряд поединков.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Подопечных Кривенцова ожидают матчи против "Металлиста", "Ворсклы", "Металлиста 1925" и "Миная". 14 июля "Буковина" встретится с "Карпатами" во Львове.

Напомним, что весной коллектив финишировал первым в группе выбывания Первой лиги. Результаты сразу же улучшились после появления нового руководства.