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Спарринги Буковины в межсезонье: 2 представителя УПЛ и 3 бывших участника элиты

Первая лига

Коллектив начал подготовку к новой кампании Первой лиги

Спарринги Буковины в межсезонье: 2 представителя УПЛ и 3 бывших участника элиты

Фото: ФСК Буковина

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Черновицкая команда открыла домашний сбор. В первой половине июля клуб отправляется в Закарпатье, где проведет ряд поединков.

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Подопечных Кривенцова ожидают матчи против "Металлиста", "Ворсклы", "Металлиста 1925" и "Миная". 14 июля "Буковина" встретится с "Карпатами" во Львове.

Напомним, что весной коллектив финишировал первым в группе выбывания Первой лиги. Результаты сразу же улучшились после появления нового руководства.

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Буковина (Черновцы)
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Источник:
Буковина
Опубликовал: Александр Симченко
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