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Спарринги Буковины в межсезонье: 2 представителя УПЛ и 3 бывших участника элиты
Коллектив начал подготовку к новой кампании Первой лиги
Фото: ФСК Буковина
Черновицкая команда открыла домашний сбор. В первой половине июля клуб отправляется в Закарпатье, где проведет ряд поединков.
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Подопечных Кривенцова ожидают матчи против "Металлиста", "Ворсклы", "Металлиста 1925" и "Миная". 14 июля "Буковина" встретится с "Карпатами" во Львове.
Напомним, что весной коллектив финишировал первым в группе выбывания Первой лиги. Результаты сразу же улучшились после появления нового руководства.
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