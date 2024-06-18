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Минай попрощался с автором рекорда клуба в УПЛ

Первая лига

Соглашение стороны не продлили

Минай попрощался с автором рекорда клуба в УПЛ

FC Minaj

Новина українською

"Минай" прекратил сотрудничество с Вадимом Витенчуком. Об этом сообщает официальный сайт "лис".

У 27-летнего полузащитника истек срок контракта с закарпатским клубом.

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Вадим присоединился к клубу в июле 2022 года и сыграл в футболке минайцев 57 матчей. Витенчук является рекордсменом клуба по количеству поединков в УПЛ.

На счету хавбека 5 забитых мячей, один из которых вошел в историю украинского футбола. В матче 28-го тура УПЛ с "Ворсклой" Вадим отличился на 101-й минуте. Этот точный удар принес "Минаю" победу в важном поединке и стал самым поздним голом в истории высшего отечественного дивизиона.

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Источник:
ФК Минай
Опубликовал: Александр Бураков
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