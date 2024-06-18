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Щедрый Поворознюк. Стала известна сумма премиальных Ингульца за чемпионство в Первой лиге
Поощрение за выход в УПЛ
Тренерский штаб и игроки "Ингульца" получили большой бонус от президента клуба Александра Поворознюка за победу в Первой лиге по итогам сезона 2023/24. Об этом сообщил журналист-инсайдер Игорь Бурбас.
"В Ингульце небольшая ставка идет на зарплаты. У того же Лупашко зарплата была 1 500 долларов, но были хорошие премиальные за победы, а Ингулец много выигрывал в Первой лиге. Поворознюк мог дать 20 тысяч долларов на команду за каждую победу.
Например, за выход в УПЛ команда получила бонус в размере пяти миллионов гривен и отдельно Поворознюк выделил еще два миллиона гривен за первое место", - сказал Бурбас в эфире ютуб-канала BurBuzz.
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