Щедрый Поворознюк. Стала известна сумма премиальных Ингульца за чемпионство в Первой лиге

Тренерский штаб и игроки "Ингульца" получили большой бонус от президента клуба Александра Поворознюка за победу в Первой лиге по итогам сезона 2023/24. Об этом сообщил журналист-инсайдер Игорь Бурбас.

"В Ингульце небольшая ставка идет на зарплаты. У того же Лупашко зарплата была 1 500 долларов, но были хорошие премиальные за победы, а Ингулец много выигрывал в Первой лиге. Поворознюк мог дать 20 тысяч долларов на команду за каждую победу.

Например, за выход в УПЛ команда получила бонус в размере пяти миллионов гривен и отдельно Поворознюк выделил еще два миллиона гривен за первое место", - сказал Бурбас в эфире ютуб-канала BurBuzz.