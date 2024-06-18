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Щедрый Поворознюк. Стала известна сумма премиальных Ингульца за чемпионство в Первой лиге

Первая лига

Поощрение за выход в УПЛ

Щедрый Поворознюк. Стала известна сумма премиальных Ингульца за чемпионство в Первой лиге

Новина українською

Тренерский штаб и игроки "Ингульца" получили большой бонус от президента клуба Александра Поворознюка за победу в Первой лиге по итогам сезона 2023/24. Об этом сообщил журналист-инсайдер Игорь Бурбас.

"В Ингульце небольшая ставка идет на зарплаты. У того же Лупашко зарплата была 1 500 долларов, но были хорошие премиальные за победы, а Ингулец много выигрывал в Первой лиге. Поворознюк мог дать 20 тысяч долларов на команду за каждую победу.

Например, за выход в УПЛ команда получила бонус в размере пяти миллионов гривен и отдельно Поворознюк выделил еще два миллиона гривен за первое место", - сказал Бурбас в эфире ютуб-канала BurBuzz.

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Первая лига деньги Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
18.06.2024 в 14:43
Всі селяни, які є кріпаками "паравоза", дуже зраділи цій інформації....
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
18.06.2024 в 14:43
Всі селяни, які є кріпаками "паравоза", дуже зраділи цій інформації....
Ответить
0
0

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