Вингер Миная: Верим, что оставим костяк команды

"Минай" вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону в Первой лиге. Это событие прокомментировал вингер команды Артур Ременяк.

"Очень рады вернуться к тренировкам. Перерыв не скажу, что был длинным, но для отдыха этого достаточно. Соскучился по команде, работе в коллективе на футбольном поле и с мячом. Очень теплая встреча состоялась. Многие ребята в строю, некоторые в ближайшее время присоединятся – процесс подготовки стартовал. Наверное, начнем с легких одноразовых тренировок. Позже на сборах уже пройдет основная подготовка.

Жаль, что не выполнили задание в прошлом сезоне, поэтому хотим сделать все, чтобы вернуться в элиту украинского футбола. Готовы к тяжелой работе. Верим, что оставим основу команды – костяк, а также будет резерв, с которым можно будет выполнить эту задачу.

В общем только хорошее настроение, настройка положительная. Верим в хорошее будущее, а все игровые детали согласуем на сбораї. Думаю, контрольных поединков летом у нас будет много. И во время игр определим направление – как будем играть, благодаря чему будем добиваться результата и на каких позициях получим усиление в межсезонке. С оптимизмом смотрим в будущее", – сказал Ременяк.