  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Вингер Миная: Верим, что оставим костяк команды
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вингер Миная: Верим, что оставим костяк команды

Первая лига

Минай начал подготовку к новому сезону

Вингер Миная: Верим, что оставим костяк команды

fcminaj.com

Новина українською

"Минай" вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону в Первой лиге. Это событие прокомментировал вингер команды Артур Ременяк.

"Очень рады вернуться к тренировкам. Перерыв не скажу, что был длинным, но для отдыха этого достаточно. Соскучился по команде, работе в коллективе на футбольном поле и с мячом. Очень теплая встреча состоялась. Многие ребята в строю, некоторые в ближайшее время присоединятся – процесс подготовки стартовал. Наверное, начнем с легких одноразовых тренировок. Позже на сборах уже пройдет основная подготовка.

Жаль, что не выполнили задание в прошлом сезоне, поэтому хотим сделать все, чтобы вернуться в элиту украинского футбола. Готовы к тяжелой работе. Верим, что оставим основу команды – костяк, а также будет резерв, с которым можно будет выполнить эту задачу.

В общем только хорошее настроение, настройка положительная. Верим в хорошее будущее, а все игровые детали согласуем на сбораї. Думаю, контрольных поединков летом у нас будет много. И во время игр определим направление – как будем играть, благодаря чему будем добиваться результата и на каких позициях получим усиление в межсезонке. С оптимизмом смотрим в будущее", – сказал Ременяк.

По теме
yellow-arrow
Щедрый Поворознюк. Стала известна сумма премиальных Ингульца за чемпионство в Первой лиге
yellow-arrow
Минай попрощался с автором рекорда клуба в УПЛ
yellow-arrow
Спарринги Буковины в межсезонье: 2 представителя УПЛ и 3 бывших участника элиты
ФК Минай Артур Ременяк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Минай
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости