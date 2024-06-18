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Капитан Металлиста и еще два игрока покинули команду

Первая лига
Обновлено

Но костяк должен сохраниться

Капитан Металлиста и еще два игрока покинули команду

metalist.ua

Новина українською

По окончанию сезона "Металлист" покинули три игрока — защитники Габриэль Гомес (капитан команды) и Андрей Бусько, а также полузащитник Юрий Голубка.

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Также 30 июня заканчиваются контракты у еще пяти футболистов — Василия и Петра Луцивых, Виталия Федорива, Алексея Горяинова и юного Ярослава Карпизина, а также арендное соглашение Дмитрия Фастова (права на голкипера принадлежат "Карпатам"). Не исключено, что кто-то из них также покинет команду.

О возможном пополнении говорить пока рано, но можно быть уверенным, что костяк "Металлиста" образца минувшего сезона сохранится. Базироваться команда вот уже третий год будет в Ужгороде.

Напомним, что по итогам сезона 2023/2024 "Металлист" занял 14-е место в Первой лиге (4-е в группе "Выбывание"), сохранив прописку во втором по силе дивизионе украинского футбола.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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