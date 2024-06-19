  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Шуховцев получил должность тренера вратарей в тернопольской Ниве
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шуховцев получил должность тренера вратарей в тернопольской Ниве

Первая лига
Обновлено

Специалист вошел в тренерский штаб Евгения Калиниченко

Шуховцев получил должность тренера вратарей в тернопольской Ниве

fcnyva.com

Новина українською

Известный в прошлом украинский голкипер Игорь Шуховцев трудоустроился в Первой лиге.

Читайте такжеНива Тернополь официально получила нового главного тренера

Специалист получил должность тренера вратарей в тренерском штабе Евгения Калиниченко, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Шуховцев занимал аналогичную должность в таких клубах как "Тобол", "Металлист", "Балканы", "Черноморец", "Мариуполь" и ФСК "Мариуполь". В качестве игрока выступал за "Ильичевец", "Зарю", "Таврию" и "Металлист".

Евгений Калиниченко был назначен главным тренером "Нивы" неделю назад, ранее он работал с "Зарей" U-19.

По теме
yellow-arrow
Буковина летом подпишет 8 новичков, из них 2 - из Черноморца
yellow-arrow
Карпаты подписали одного из самых перспективных голкиперов УПЛ
yellow-arrow
Капитан Металлиста и еще два игрока покинули команду
Игорь Шуховцев Нива (Тернополь)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Нива Тернопіль
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости