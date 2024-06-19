Шуховцев получил должность тренера вратарей в тернопольской Ниве

Известный в прошлом украинский голкипер Игорь Шуховцев трудоустроился в Первой лиге.

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Специалист получил должность тренера вратарей в тренерском штабе Евгения Калиниченко, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Шуховцев занимал аналогичную должность в таких клубах как "Тобол", "Металлист", "Балканы", "Черноморец", "Мариуполь" и ФСК "Мариуполь". В качестве игрока выступал за "Ильичевец", "Зарю", "Таврию" и "Металлист".

Евгений Калиниченко был назначен главным тренером "Нивы" неделю назад, ранее он работал с "Зарей" U-19.