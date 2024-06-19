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Буковина летом подпишет 8 новичков, из них 2 - из Черноморца
Клуб из Черновцов намерен провести солидную трансферную кампанию
Фото: ФК Буковина
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Как сообщает "ТаТоТаке", клуб подпишет 8 новых игроков.
В списке потенциальных трансферов Юрий Дудник, Давронбек Азизов и Орест Панчишин (все – "Кремень"), Ян Морговский ("Звягель"), Богдан Бойчук и Даниил Голуб ("Черноморец") и Максим Горный ("Эпицентр").
Напомним, что по итогам минувшего сезона коллектив финишировал первым в группе выбывания Первой лиги.
Также стоит отметить, что весной у клуба появился новый солидный инвестор.
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