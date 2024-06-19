  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Буковина летом подпишет 8 новичков, из них 2 - из Черноморца
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Буковина летом подпишет 8 новичков, из них 2 - из Черноморца

Первая лига
Обновлено

Клуб из Черновцов намерен провести солидную трансферную кампанию

Буковина летом подпишет 8 новичков, из них 2 - из Черноморца

Фото: ФК Буковина

Новина українською

"Буковина" перед стартом нового сезона в Первой лиге намерена кардинально усилить свой состав.

Как сообщает "ТаТоТаке", клуб подпишет 8 новых игроков.

В списке потенциальных трансферов Юрий Дудник, Давронбек Азизов и Орест Панчишин (все – "Кремень"), Ян Морговский ("Звягель"), Богдан Бойчук и Даниил Голуб ("Черноморец") и Максим Горный ("Эпицентр").

Напомним, что по итогам минувшего сезона коллектив финишировал первым в группе выбывания Первой лиги.

Также стоит отметить, что весной у клуба появился новый солидный инвестор.

По теме
yellow-arrow
Шуховцев получил должность тренера вратарей в тернопольской Ниве
yellow-arrow
Карпаты подписали одного из самых перспективных голкиперов УПЛ
yellow-arrow
Капитан Металлиста и еще два игрока покинули команду
Буковина (Черновцы) Юрий Дудник Богдан Бойчук Орест Панчишин Даниил Голуб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости