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Павлов о Левом Береге: Если бы включили рычаги, были бы уже в УПЛ

Первая лига

Почетный президент команды рассказал об амбициях клуба

Павлов о Левом Береге: Если бы включили рычаги, были бы уже в УПЛ

Новина українською

Николай Павлов рассказал, почему "Левый Берег" не повысился в классе.

"Какая цель у команды "Левый Берег"? Построив такую ​​инфраструктуру, создав условия – это ведь не просто так? Думаю, чисто спортивным путем нужно еще немного подождать, чтобы команда вышла в Премьер-лигу. Если бы включили какие-нибудь рычаги, наверное, мы уже были бы там. Но президент нашего клуба играет честно. Он пытается донести футболистам команды, чтобы и они относились к делу честно. За это футбол им обязательно когда-нибудь отблагодарит. Мы надеемся на это. Где вы видите "Левый Берег" через два-три года? Точно в Премьер-лиге”, – отметил тренер.

В последний раз Николай Петрович занимался тренерской деятельностью в 2012-2015 годах, когда возглавлял "Мариуполь".

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Николай Павлов Левый берег (Киев)
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Источник:
Zbirna
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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енгельс гассанович (Тернопіль)
21.06.2024 в 07:38
Погано що ті важелі можна увімкнути..
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Комментарии 1
енгельс гассанович (Тернопіль)
21.06.2024 в 07:38
Погано що ті важелі можна увімкнути..
Ответить
0
0

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