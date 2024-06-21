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Павлов о Левом Береге: Если бы включили рычаги, были бы уже в УПЛ
Почетный президент команды рассказал об амбициях клуба
Николай Павлов рассказал, почему "Левый Берег" не повысился в классе.
"Какая цель у команды "Левый Берег"? Построив такую инфраструктуру, создав условия – это ведь не просто так? Думаю, чисто спортивным путем нужно еще немного подождать, чтобы команда вышла в Премьер-лигу. Если бы включили какие-нибудь рычаги, наверное, мы уже были бы там. Но президент нашего клуба играет честно. Он пытается донести футболистам команды, чтобы и они относились к делу честно. За это футбол им обязательно когда-нибудь отблагодарит. Мы надеемся на это. Где вы видите "Левый Берег" через два-три года? Точно в Премьер-лиге”, – отметил тренер.
В последний раз Николай Петрович занимался тренерской деятельностью в 2012-2015 годах, когда возглавлял "Мариуполь".
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