Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Буковина представила двух экс-игроков Черноморца
Теперь официально
ФК Буковина
Клуб Первой лиги "Буковина" усилилась двумя бывшими игроками "Черноморца".
Первым новичком черновицкого клуба в летнее межсезонье стал 20-летний игрок линии атаки Даниил Голуб. Соглашение с футболистом заключено на три года с возможностью продления еще на один год.
Голуб - воспитанник донецкой футбольной школы. С 2016 по 2020 годы выступал за юношеские команды "Шахтера" и ФК "Мариуполь". В сезоне 2020/21 Голуб играл за юношеские и молодежные команды "Колоса" и "Ингульца" (34 матча, 7 голов), а уже со следующей кампании стал игроком "Миная". За взрослую команду закарпатцев в Премьер-лиге дебютировал в сезоне 2022/23. В своем первом же матче Голуб отметился забитым мячом в ворота "Александрии". Всего в составе "Миная" Даниил провел 12 поединков, а уже в январе 2024 года стал игроком "Черноморца". За "моряков" в рамках УПЛ в прошлом сезоне сыграл два матча.
Впоследствии "Буковина" также заключила соглашение с 28-летним вингером Богданом Бойчуком. Контракт с футболистом подписан на год с возможностью пролонгации еще на один год.
Бойчук первые шаги в футболе делал в донецком "Олимпике", а в 2010 году продолжил обучение в академии харьковского "Металлиста". За основную команду харьковчан дебютировал в кампании 2014/15 в гостевом матче против киевского "Динамо", а уже через четыре дня Бойчук сыграл в четвертьфинале Кубка Украины против донецкого "Шахтера".
В 2016 году отправился в аренду в молдавский клуб "Заря" (Бельцы), с которым выиграл национальный Кубок. Также Богдан поиграл в еще одном клубе из Молдовы - "Динамо-Авто" (19 матчей, 2 гола).
С 2019 по 2022 год Бойчук был одним из лидеров львовского "Руха", проведя всего за эту команду 76 матчей, в которых отметился четырьмя голами и 12-ю ассистами. Сезон 2022/23 провел в составе "Металлиста", а в прошлом чемпионате защищал цвета одесского "Черноморца" в Премьер-лиге. В составе "моряков" сыграл 28 матчей, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.
В 2012 году Богдан Бойчук вызывался в юношескую сборную Украины U-16. Крайний полузащитник провел всего три матча за сборную U-16 и отметился двумя забитыми голами в ворота сверстников из Бельгии и Словакии.
"Буковина" закончила сезон Первой Лиги 2023/24 на первом месте из десяти в группе на выбывание с 41 очком.
Популярное сейчас
- Словакия - Украина. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 21.06.2024
- В УЕФА спрогнозировали состав Украины на матч против Словакии
- Испания - Италия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Щедрый Поворознюк. Стала известна сумма премиальных Ингульца за чемпионство в Первой лиге
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО