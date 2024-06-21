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Президент Хуста: Клуб не может предоставить футболистам гарантий безопасности из-за мобилизации
ФК Хуст объединяется с ФАТ Подоляны
Фото: ФК Хуст
Любительский коллектив ФАТ "Подоляны" из Тернополя объединяется с "Хустом" в единый ФК, который будет играть в сезоне-2024/25 годов в Первой лиге под названием Хуст-Подоляны.
Президент ФК "Хуст" Михаил Мадярчик расставил все точки над i.
- Правда ли, что ФК "Хуст" объединяется с "Подолянами" из Тернополя?
- Да. Это - правда, но официально мы пока не оформили всю эту процедуру. Поэтому давайте не будем спешить. Такой шаг, как объединение, является вынужденным, сейчас, в условиях войны, Хуст не имеет возможности приглашать к себе игроков. И речь не о финансах.
Клуб не может предоставить футболистам гарантий безопасности, получить бронирование от армии. Из-за этого сформировать коллектив очень сложно. Не хотят игроки ехать на Закарпатье, потому что регион у нас такой. Пограничный. Слишком активный... Здесь работники ТЦК гребут всех подряд. Им все равно, кто ты: футболист или рядовой гражданин.
- Команда из "Хуста" перебазируется в Тернополь?
- Это тоже правда. Возможно, только на сезон. Возможно, на два. Пока сложно сказать, увидим.
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