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Президент Хуста: Клуб не может предоставить футболистам гарантий безопасности из-за мобилизации

Первая лига

ФК Хуст объединяется с ФАТ Подоляны

Президент Хуста: Клуб не может предоставить футболистам гарантий безопасности из-за мобилизации

Фото: ФК Хуст

Новина українською

Любительский коллектив ФАТ "Подоляны" из Тернополя объединяется с "Хустом" в единый ФК, который будет играть в сезоне-2024/25 годов в Первой лиге под названием Хуст-Подоляны.

Президент ФК "Хуст" Михаил Мадярчик расставил все точки над i.

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- Правда ли, что ФК "Хуст" объединяется с "Подолянами" из Тернополя?

- Да. Это - правда, но официально мы пока не оформили всю эту процедуру. Поэтому давайте не будем спешить. Такой шаг, как объединение, является вынужденным, сейчас, в условиях войны, Хуст не имеет возможности приглашать к себе игроков. И речь не о финансах.

Клуб не может предоставить футболистам гарантий безопасности, получить бронирование от армии. Из-за этого сформировать коллектив очень сложно. Не хотят игроки ехать на Закарпатье, потому что регион у нас такой. Пограничный. Слишком активный... Здесь работники ТЦК гребут всех подряд. Им все равно, кто ты: футболист или рядовой гражданин.

- Команда из "Хуста" перебазируется в Тернополь?

- Это тоже правда. Возможно, только на сезон. Возможно, на два. Пока сложно сказать, увидим.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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