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Полузащитник Металлиста заинтересовал представителей АПЛ и Чемпионшипа
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Фото - УПЛ
"Лидс" следил за 17-летним талантом харьковчан во время элит-раунда отбора Евро U19. "Брентфорд" оценил игру футболиста на товарищеском турнире с участием олимпийской сборной. Команда открыла для себя украинский рынок после перехода Егора Ярмолюка.
Теперь оба клуба будут наблюдать за полузащитником на юношеском Евро. Весной "Металлисту" предлагали 800 тысяч и 1,5 млн евро от украинского и зарубежного коллектива, но руководство отказало.
"Желто-синие" ожидают, что после юношеских соревнований цена на игрока еще вырастет.
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