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Полузащитник Металлиста заинтересовал представителей АПЛ и Чемпионшипа

Первая лига

Геннадий Синчук может переехать на Туманный Альбион

Полузащитник Металлиста заинтересовал представителей АПЛ и Чемпионшипа

Фото - УПЛ

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"Лидс" следил за 17-летним талантом харьковчан во время элит-раунда отбора Евро U19. "Брентфорд" оценил игру футболиста на товарищеском турнире с участием олимпийской сборной. Команда открыла для себя украинский рынок после перехода Егора Ярмолюка.

Читайте также: Журналист: Известный зарубежный клуб давал за 17-летнего Синчука из Металлиста 1,5 млн долларов

Теперь оба клуба будут наблюдать за полузащитником на юношеском Евро. Весной "Металлисту" предлагали 800 тысяч и 1,5 млн евро от украинского и зарубежного коллектива, но руководство отказало.

"Желто-синие" ожидают, что после юношеских соревнований цена на игрока еще вырастет.

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Металлист (Харьков) Геннадий Синчук
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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