Полузащитник Металлиста заинтересовал представителей АПЛ и Чемпионшипа

"Лидс" следил за 17-летним талантом харьковчан во время элит-раунда отбора Евро U19. "Брентфорд" оценил игру футболиста на товарищеском турнире с участием олимпийской сборной. Команда открыла для себя украинский рынок после перехода Егора Ярмолюка.

Теперь оба клуба будут наблюдать за полузащитником на юношеском Евро. Весной "Металлисту" предлагали 800 тысяч и 1,5 млн евро от украинского и зарубежного коллектива, но руководство отказало.

"Желто-синие" ожидают, что после юношеских соревнований цена на игрока еще вырастет.