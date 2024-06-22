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Официально. Сергей Стень – игрок Металлиста 1925

Первая лига

Контракт рассчитан на три года

Официально. Сергей Стень – игрок Металлиста 1925

Металіст 1925

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Полузащитник Сергей Стень подписал контракт с "Металлистом 1925".

Левый 22-летний полузащитник Сергей Стень перешел в "Металлист 1925", контракт рассчитан на три года. Предыдущим клубом хавбека был "Эпицентр", в составе которого он провел последние два года.

За прошлый сезон Стень отыграл 53 матча, в которых забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.

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Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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