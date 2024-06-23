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СМИ: Любенович сократил число потенциальных новичков Миная

Первая лига

Началась подготовка к новому сезону

СМИ: Любенович сократил число потенциальных новичков Миная

Фото - ФК Минай / автор - Євген Оборевич

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Главный тренер "Миная" Желько Любенович отсеял шесть новичков. Об этом сообщает Sport.ua.

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По информации источника, после выхода из отпуска закарпатская команда собралась на первую тренировку, среди них были основные игроки команды и четыре новичка, вместо десяти. Отмечается, что после просмотра потенциальных новичков Любенович принял решения убрать шестерых.

Напомним, "Минай" по итогам прошлого сезона покинул Премьер-лигу, сезон 2024/25 они начнут в Первой лиге.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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