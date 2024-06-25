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Остаётся в Первой лиге. Защитник Карпат вернётся в расположение Металлиста

Первая лига

Будущее игрока ещё неопределенно

Остаётся в Первой лиге. Защитник Карпат вернётся в расположение Металлиста

Фото: ФК Металлист

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Центральный защитник Александр Мизюк в ближайшее время присоединится на сборах к "Металлисту". Об этом сообщает Sport.ua.

В сезоне 2023/24 29-летний футболист выступал на правах аренды в составе "Карпат", и принял участие в 22 матчах в Первой лиге.

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Впрочем, не исключено, что и следующий сезон Мизюк проведет не в "Металлисте", а в другом клубе. Срок действия трудового соглашения Александра с харьковчанами рассчитан до лета 2025 года.

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Металлист (Харьков) Александр Мизюк Карпаты (Львов)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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