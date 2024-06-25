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Остаётся в Первой лиге. Защитник Карпат вернётся в расположение Металлиста
Будущее игрока ещё неопределенно
Фото: ФК Металлист
Центральный защитник Александр Мизюк в ближайшее время присоединится на сборах к "Металлисту". Об этом сообщает Sport.ua.
В сезоне 2023/24 29-летний футболист выступал на правах аренды в составе "Карпат", и принял участие в 22 матчах в Первой лиге.
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Впрочем, не исключено, что и следующий сезон Мизюк проведет не в "Металлисте", а в другом клубе. Срок действия трудового соглашения Александра с харьковчанами рассчитан до лета 2025 года.
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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