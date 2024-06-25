С Борячуком, но без Ари Моуры. Металлист 19215 отправился на сбор в Винники

Во вторник " Металлист 1925 " отправился на тренировочный сбор в Винники, где у команды Виктора Скрипника запланировано пять контрольных матчем.

Жить команда будет в Винниках в гостинице "City Inn", а тренировки будет проводить на полях комплекса "Emily Resort"

Расписание товарищеских матчей команды:

28.06. "Металлист 1925" - "Скала 1911"

01.07. "Рух" U-19 - "Металлист 1925"

05.07. "Карпаты" - "Металлист 1925"

08.07. "Металлист 1925" - "Буковина"

13.07. "Металлист 1925" - "Агробизнес"

В составе харьковской делегации на сбор отправился нападающий Андрей Борячук, которого некоторые СМИ ранее отправляли в «Ворсклу».

А вот Ари Моуры, по информации Sport.ua, в сосатве команды нет и уже точно не будет.

«Металлист 1925» меня не хочет», – сказал Ари журналистам.

Напомним, что 27-летний футболист перешел в "Металлист 1925" летом прошлого года на правах аренды из бразильского "Метрополитано". В составе "желто-синих" он провел 21 официальный матч, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.