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С Борячуком, но без Ари Моуры. Металлист 19215 отправился на сбор в Винники
Харьковчане начали подготовку к новому сезону
metalist1925.com
Во вторник "
Жить команда будет в Винниках в гостинице "City Inn", а тренировки будет проводить на полях комплекса "Emily Resort"
Расписание товарищеских матчей команды:
- 28.06. "Металлист 1925" - "Скала 1911"
- 01.07. "Рух" U-19 - "Металлист 1925"
- 05.07. "Карпаты" - "Металлист 1925"
- 08.07. "Металлист 1925" - "Буковина"
- 13.07. "Металлист 1925" - "Агробизнес"
В составе харьковской делегации на сбор отправился нападающий Андрей Борячук, которого некоторые СМИ ранее отправляли в «Ворсклу».
А вот Ари Моуры, по информации Sport.ua, в сосатве команды нет и уже точно не будет.
«Металлист 1925» меня не хочет», – сказал Ари журналистам.
Напомним, что 27-летний футболист перешел в "Металлист 1925" летом прошлого года на правах аренды из бразильского "Метрополитано". В составе "желто-синих" он провел 21 официальный матч, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.
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