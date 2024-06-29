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Нападающий Миная: У тренерского штаба достаточно работы

Первая лига

Начало большой работы

Нападающий Миная: У тренерского штаба достаточно работы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Миная" Егор Гуничев рассказал о том, как проходят сборы и поделился эмоциями относительно первого летнего матча против "СХИ", 3:0.

"Уже неделю тренируемся в "Минае" на клубной базе. Успели провести один контрольный матч — одержали победу. Сейчас в команде, как и ожидалось, много новичков, поэтому у тренерского штаба достаточно работы. Есть дни с двухразовыми тренировками, набираем форму. В целом, настроение в коллективе отличное.

Это уже как-то "исторически" сложилось, что атмосфера в раздевалке остается теплой, несмотря на смену игроков. Готовимся к сезону. Сборы только стартовали. Уверен, что на просмотр в команду приедет еще много футболистов. Это нормальная практика, и большинство клубов УПЛ, первой лиги проходят через это.

Однако уже сейчас несколько футболистов, на мой взгляд, проявили себя с хорошей стороны и имеют все шансы подписать контракты. У тренерского штаба есть свое мнение на этот счет, и Желько Любенович будет принимать решение, кто ему нужен и на кого он хочет рассчитывать в следующем сезоне"

Напомним, сезон 2024/25 "Минай" начнет в Первой лиге.

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ФК Минай Егор Гуничев
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Источник:
ФК Минай
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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