Нападающий Миная: У тренерского штаба достаточно работы

Нападающий "Миная" Егор Гуничев рассказал о том, как проходят сборы и поделился эмоциями относительно первого летнего матча против "СХИ", 3:0.

"Уже неделю тренируемся в "Минае" на клубной базе. Успели провести один контрольный матч — одержали победу. Сейчас в команде, как и ожидалось, много новичков, поэтому у тренерского штаба достаточно работы. Есть дни с двухразовыми тренировками, набираем форму. В целом, настроение в коллективе отличное.

Это уже как-то "исторически" сложилось, что атмосфера в раздевалке остается теплой, несмотря на смену игроков. Готовимся к сезону. Сборы только стартовали. Уверен, что на просмотр в команду приедет еще много футболистов. Это нормальная практика, и большинство клубов УПЛ, первой лиги проходят через это.

Однако уже сейчас несколько футболистов, на мой взгляд, проявили себя с хорошей стороны и имеют все шансы подписать контракты. У тренерского штаба есть свое мнение на этот счет, и Желько Любенович будет принимать решение, кто ему нужен и на кого он хочет рассчитывать в следующем сезоне"