Президент Эпицентра: Игроки-пенсионеры, которые придут, чтобы доигрывать у нас, нам не нужны

Президент "Эпицентра" Иван Черноног рассказал о том, какие кадровые задачи стоят перед клубом, и о целях команды на следующий сезон.

Скажите, по итогам прошлого сезона команда оправдала ваши надежды и ожидания?

Если смотреть правде в глаза, то, конечно, команда выступила хорошо и оправдала наши ожидания. Но я, как президент клуба, хочу сказать - хотелось, конечно, большего. Учитывая то, что мы представляем такую компанию, как "Эпицентр", результаты должны быть лучше. Однако задача на сезон 2023/24 ставилась такая - быть среди лидеров команд Первой лиги. Эту задачу наши футболисты выполнили.

А какую задачу вы ставите перед командой на сезон 2024/25 годов?

Задача перед командой будет стоять следующая: в каждом матче играть только на победу. Если мы займем место, которое нам позволит выйти в Премьер-лигу, то никто не будет против. Но если не выйдем, а финишируем в призерах, то это для нас также будет положительный результат

Что скажете о составе команды? Является ли он оптимальным?

Мы сознательно не приглашаем и не будем приглашать в команду тех игроков, которые имеют опыт но, как говорится, уже отыграли свое. Игроки-пенсионеры, которые придут, чтобы доигрывать у нас, нам не нужны. Мы стараемся брать молодых игроков, чтобы они вместе с клубом могли расти и повышаться в классе.

Почему ушли из клуба такие основные игроки, как Сергей Стень, Максим Горный, Юрий Глущук? Да и тот же Сергей Гринь является футболистом с хорошей школой.

У них истекли соглашения с нашим клубом, поэтому они решили уйти в другие команды. Не думаю, что клубы, куда они перешли, сильнее Эпицентра (Горный и Глущук перешли в "Буковину", Стень в "Металлист", Гринь на момент интервью оставался без клуба). Им там предложили лучшие индивидуальные условия - вот они туда пошли.

Однако мы им неоднократно говорили, что в нашем клубе финансовое обеспечение такое, что если мы что-то пообещали футболисту, то мы обязательно это выполняем. Причем не просто выполняем, а без задержки в указанный срок. Однако пусть пробуют, как говорится, "цыплят считают осенью".

Будет ли какое-то усиление команды?

Такая задача у нас стоит. Причем, усиление необходимо в каждую линию. Это должны быть молодые, амбициозные футболисты с опытом игры на уровне взрослых профессиональных команд.

Какие сейчас условия для тренировок команды в Дунаевке?

Три года назад мы сделали там поле, которое соответствует всем надлежащим условиям. На мой взгляд, на базе в Дунаевцах есть все для нормального тренировочного процесса. Ну и главное: там свежий воздух.

А какая ситуация со стадионом в Каменце-Подольском?

В Каменце-Подольском мы арендуем стадион на игры. С полем мы провели некоторые работы, чтобы оно соответствовало нормам проведения соревнований. Думаю, что мы еще приложимся и к самому стадиону. Там также есть вопросы, над которыми надо работать. В сезоне 2024/25 будем играть там.