Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Тренер хочет усилить каждое звено": президент Левого берега – о трансферных планах команды
Новая информация будет в середине следующего месяца
Фото: ФК Левый Берег / Автор неизвестен
Президент "Левого берега" Николай Лавренко рассказал о работе над комплектацией склада на следующий сезон.
“Могу сказать, что было прекращено сотрудничество с нападающим Петренко. Мы поблагодарили ребят. Они прошли с нами долгий путь. Это было решение главного тренера. Мы готовы прощаться с игроками, если на их место придет сильнее них футболист.
Тренер хочет усилить каждое звено новыми людьми. Надеемся, что ближе к 15 июля будет информация по новичкам”, – сказал Лавренко в комментарии УФ.
В прошлом сезоне "Левый берег" занял третье место в турнирной таблице Первой лиги. Это позволило ему участвовать в матчах плей-офф УПЛ, но по сумме двух матчей прошла "Оболонь" (1:0, 1:1)
Популярное сейчас
- “Спасибо, мой украинский Донецк”: Ракицкий объявил об уходе из Шахтера
- "В Премьер-лиге такой пенальти никогда бы не назначили". Защитник Дании прокомментировал действия судьи в матче против Германии
- Италия вылетела от Швейцарии, Германия прошла Данию, а Шахтер победил в первом спарринге. Главные новости за 29 июня
- Президент Эпицентра: Игроки-пенсионеры, которые придут, чтобы доигрывать у нас, нам не нужны
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО