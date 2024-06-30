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"Тренер хочет усилить каждое звено": президент Левого берега – о трансферных планах команды

Первая лига

Новая информация будет в середине следующего месяца

"Тренер хочет усилить каждое звено": президент Левого берега – о трансферных планах команды

Фото: ФК Левый Берег / Автор неизвестен

Новина українською

Президент "Левого берега" Николай Лавренко рассказал о работе над комплектацией склада на следующий сезон.

“Могу сказать, что было прекращено сотрудничество с нападающим Петренко. Мы поблагодарили ребят. Они прошли с нами долгий путь. Это было решение главного тренера. Мы готовы прощаться с игроками, если на их место придет сильнее них футболист.

Тренер хочет усилить каждое звено новыми людьми. Надеемся, что ближе к 15 июля будет информация по новичкам”, – сказал Лавренко в комментарии УФ.

В прошлом сезоне "Левый берег" занял третье место в турнирной таблице Первой лиги. Это позволило ему участвовать в матчах плей-офф УПЛ, но по сумме двух матчей прошла "Оболонь" (1:0, 1:1)

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Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
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