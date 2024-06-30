"Тренер хочет усилить каждое звено": президент Левого берега – о трансферных планах команды

Президент "Левого берега" Николай Лавренко рассказал о работе над комплектацией склада на следующий сезон.

“Могу сказать, что было прекращено сотрудничество с нападающим Петренко. Мы поблагодарили ребят. Они прошли с нами долгий путь. Это было решение главного тренера. Мы готовы прощаться с игроками, если на их место придет сильнее них футболист.

Тренер хочет усилить каждое звено новыми людьми. Надеемся, что ближе к 15 июля будет информация по новичкам”, – сказал Лавренко в комментарии УФ.