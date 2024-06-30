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Эпицентр сменит локацию в случае выхода в УПЛ. Среди вариантов – Хмельницкий и Киев
Клуб не исключает очередную смену прописки
Фото - Офіційний сайт «Епіцентра»
Президент "Эпицентра" Иван Черноног рассказал об инфраструктурных проблемах и задачах на сезон.
“На нашем стадионе нет освещения. До некоторых норм проведения соревнований он пока не дотягивает.
Если команда повысится в классе? Если это произойдет, то будем базироваться в другом городе. Хмельницкий, Киев и так далее. Скажу так: у команды, представляющей такую компанию как "Эпицентр", и стадион, и игра должны быть соответствующие".
"Наша команда – одна из самых молодых команд. В Первой лиге мы только второй сезон. Учитывая это, думаю, четвертое место, которое мы заняли – абсолютно нормальный результат.
[О повышении в классе] Хотелось бы ставить такую задачу перед командой, но считаю, это немного не ко времени”, – подчеркнул функционер.
До 2022 года команда представляла Дунаевцы, а затем переехала в районный центр – город Каменец-Подольский.
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