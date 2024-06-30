  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Эпицентр сменит локацию в случае выхода в УПЛ. Среди вариантов – Хмельницкий и Киев
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эпицентр сменит локацию в случае выхода в УПЛ. Среди вариантов – Хмельницкий и Киев

Первая лига
Обновлено

Клуб не исключает очередную смену прописки

Эпицентр сменит локацию в случае выхода в УПЛ. Среди вариантов – Хмельницкий и Киев

Фото - Офіційний сайт «Епіцентра»

Новина українською

Президент "Эпицентра" Иван Черноног рассказал об инфраструктурных проблемах и задачах на сезон.

“На нашем стадионе нет освещения. До некоторых норм проведения соревнований он пока не дотягивает.

Если команда повысится в классе? Если это произойдет, то будем базироваться в другом городе. Хмельницкий, Киев и так далее. Скажу так: у команды, представляющей такую ​​компанию как "Эпицентр", и стадион, и игра должны быть соответствующие".

Читайте также: Эпицентр подвел. Хмельницкая область уже 29 лет без Высшей лиги

"Наша команда – одна из самых молодых команд. В Первой лиге мы только второй сезон. Учитывая это, думаю, четвертое место, которое мы заняли – абсолютно нормальный результат.

[О повышении в классе] Хотелось бы ставить такую ​​задачу перед командой, но считаю, это немного не ко времени”, – подчеркнул функционер.

До 2022 года команда представляла Дунаевцы, а затем переехала в районный центр – город Каменец-Подольский.

По теме
yellow-arrow
КМ. Колос - ЮКСА 1:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
КМ. Колос - ЮКСА 1:0. Первая лига дала достойный бой УПЛ
yellow-arrow
"Тренер хочет усилить каждое звено": президент Левого берега – о трансферных планах команды
Эпицентр (Каменец-Подольский)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости