Эпицентр сменит локацию в случае выхода в УПЛ. Среди вариантов – Хмельницкий и Киев

Президент "Эпицентра" Иван Черноног рассказал об инфраструктурных проблемах и задачах на сезон.

Если команда повысится в классе? Если это произойдет, то будем базироваться в другом городе. Хмельницкий, Киев и так далее. Скажу так: у команды, представляющей такую ​​компанию как "Эпицентр", и стадион, и игра должны быть соответствующие".

“На нашем стадионе нет освещения. До некоторых норм проведения соревнований он пока не дотягивает.

"Наша команда – одна из самых молодых команд. В Первой лиге мы только второй сезон. Учитывая это, думаю, четвертое место, которое мы заняли – абсолютно нормальный результат.

[О повышении в классе] Хотелось бы ставить такую ​​задачу перед командой, но считаю, это немного не ко времени”, – подчеркнул функционер.