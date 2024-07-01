Президент Левого Берега: С деньгами и дурак команду построит. Попробуй, когда их нет

Президент ФК "Левый берег" Николай Лавренко подвел итог минувшего сезона. Напомним, что киевская команда не смогла пробиться в УПЛ, проиграв в переходных матчах "Оболони".

– Как "Левый берег" пережил неудачу в переходных матчах с "Оболонью"?

– Трагедии никакой не было. Где-то могло быть досадно, когда в ответном матче мы повели в счете, но не смогли довести дело до победы в большинстве. Мы видели, что у команды была сила, чтобы перевести игру в дополнительное время. И в первом матче могли не проиграть.

К игрокам никаких вопросов у меня нет, но я сказал, что мы готовимся делать следующий шаг в новом сезоне. Будет еще труднее. Здесь вопрос, насколько главный тренер видит перестройку, ротацию и усиление команды исходя из наших возможностей. Мы каждый день общаемся с Виталием Николаевичем Перваком [главным тренером "Левого берега"]. Все то, что мы можем выполнить в плане пожеланий, к сожалению, рынок сегодня ограничен и те футболисты, которые сейчас доступны, ничем не уступают игрокам, которые сейчас в команде.

Мы удовлетворены этим сезоном. Я это сказал всем: тренерам, футболистам, работникам клуба. Когда стало ясно, что мы будем играть в переходных матчах, я сказал команде, что не вижу трагедии, если мы не выйдем в УПЛ. У каждого игрока был шанс, потому что неизвестно, будет ли когда-нибудь такая возможность сыграть в высшем дивизионе.

Честно говоря, клуб за первый полный сезон на профессиональном уровне мог сразу зайти в УПЛ. Это казалось малореальным, учитывая уровень футболистов и готовность клуба к такому шагу.

- Судя по вашим словам, главный тренер Первак будет работать с командой и дальше?

– Я полностью доволен работой Виталия Николаевича. Я знаю его очень давно и полагаюсь на его профессиональные и человеческие качества. Этот тренер может построить в коллективе хороший микроклимат. В нашей команде мы не допустим, чтобы футболисты были поделены на своих и чужих. Это было одним из критериев при выборе тренера.

Всегда проще строить команду, когда у тебя есть 10 миллионов и ты не ограничен в выборе игроков, а одним из основных показателей работы тренера является развитие игрока, чтобы вывести его на другой уровень, чтобы и футболист, и команда достигали прогресса. С деньгами и дурак тебе команду построит. Попробуй построить, когда их нет или мизер.

У нас нет подобных возможностей. Мы стараемся разумно строить футбольный клуб, поэтому президент утром закрывает срочные вопросы в офисе, вечером приезжает на объект и становится прорабом, конструктором, архитектором и все остальное. Каждую пятницу или субботу мы проводим совещания, и только президент знает, что, как, и за сколько это можно сделать. Если бы это делали подрядные организации, нам обошлось бы все в два-три раза дороже. Поэтому мы делаем то, что мы знаем и можем с помощью тех предприятий, которые находятся в частичной собственности.