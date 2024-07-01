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Президент Левого Берега: С деньгами и дурак команду построит. Попробуй, когда их нет
Николай Лавренко подвел итоги сезона
Левый Берег ФК
Президент ФК "Левый берег" Николай Лавренко подвел итог минувшего сезона. Напомним, что киевская команда не смогла пробиться в УПЛ, проиграв в переходных матчах "Оболони".
– Как "Левый берег" пережил неудачу в переходных матчах с "Оболонью"?
– Трагедии никакой не было. Где-то могло быть досадно, когда в ответном матче мы повели в счете, но не смогли довести дело до победы в большинстве. Мы видели, что у команды была сила, чтобы перевести игру в дополнительное время. И в первом матче могли не проиграть.
К игрокам никаких вопросов у меня нет, но я сказал, что мы готовимся делать следующий шаг в новом сезоне. Будет еще труднее. Здесь вопрос, насколько главный тренер видит перестройку, ротацию и усиление команды исходя из наших возможностей. Мы каждый день общаемся с Виталием Николаевичем Перваком [главным тренером "Левого берега"]. Все то, что мы можем выполнить в плане пожеланий, к сожалению, рынок сегодня ограничен и те футболисты, которые сейчас доступны, ничем не уступают игрокам, которые сейчас в команде.
Мы удовлетворены этим сезоном. Я это сказал всем: тренерам, футболистам, работникам клуба. Когда стало ясно, что мы будем играть в переходных матчах, я сказал команде, что не вижу трагедии, если мы не выйдем в УПЛ. У каждого игрока был шанс, потому что неизвестно, будет ли когда-нибудь такая возможность сыграть в высшем дивизионе.
Честно говоря, клуб за первый полный сезон на профессиональном уровне мог сразу зайти в УПЛ. Это казалось малореальным, учитывая уровень футболистов и готовность клуба к такому шагу.
- Судя по вашим словам, главный тренер Первак будет работать с командой и дальше?
– Я полностью доволен работой Виталия Николаевича. Я знаю его очень давно и полагаюсь на его профессиональные и человеческие качества. Этот тренер может построить в коллективе хороший микроклимат. В нашей команде мы не допустим, чтобы футболисты были поделены на своих и чужих. Это было одним из критериев при выборе тренера.
Всегда проще строить команду, когда у тебя есть 10 миллионов и ты не ограничен в выборе игроков, а одним из основных показателей работы тренера является развитие игрока, чтобы вывести его на другой уровень, чтобы и футболист, и команда достигали прогресса. С деньгами и дурак тебе команду построит. Попробуй построить, когда их нет или мизер.
У нас нет подобных возможностей. Мы стараемся разумно строить футбольный клуб, поэтому президент утром закрывает срочные вопросы в офисе, вечером приезжает на объект и становится прорабом, конструктором, архитектором и все остальное. Каждую пятницу или субботу мы проводим совещания, и только президент знает, что, как, и за сколько это можно сделать. Если бы это делали подрядные организации, нам обошлось бы все в два-три раза дороже. Поэтому мы делаем то, что мы знаем и можем с помощью тех предприятий, которые находятся в частичной собственности.
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