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Банада близок к переходу в перволиговый клуб

Первая лига

Евгений может вернуться во второй дивизион

Банада близок к переходу в перволиговый клуб

fco.com.ua

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Верес не стал продолжать сотрудничество с опытным полузащитником. Впрочем, достаточно быстро на футболисте нашелся претендент.

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Источник сообщает, что "Левый Берег" планирует подписать игрока в ближайшие сроки. Отметим, что Банада защищал цвета "Александрии" с 2011 по 2021 год. Президент "Левого Берега" Николай Лавренко занимал аналогичную должность в команде из Кировоградщины.

За последние 3 года Евгений уже успел сменить 4 коллектива. В прошлом сезоне он появился в одном матче ЛНЗ и в 11-ти поединках играл в составе "Вереса".

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Источник:
Футбол з вертольоту
Опубликовал: Александр Симченко
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