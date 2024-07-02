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Президент Левого Берега: Мне нравится идеология Руха

Первая лига

Николай Лавренко рассказал о планах аистов

Президент Левого Берега: Мне нравится идеология Руха

Фото: ФК Левый Берег / Автор неизвестен

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Предприниматель намерен создать конкурентоспособный коллектив.

“Мы работаем над разработкой собственной концепции “Левого Берега” от детей и до первой команды. У нас есть своя стратегия. В скором времени планируем ее презентовать, возможно, где-то в конце года. Чтобы каждый болельщик знал, какую философию хочет нести наш клуб. Родители понимали, в каких условиях ребенок будет заниматься футболом.

Мне нравится идеология "Руха", как они продвинулись в этом плане. Есть у нас общение с разными европейскими клубами на предмет сотрудничества с академиями, учиться у лучших, как проводят отбор, работают с детьми и т.д. Надо двигаться постепенно. Мы хотим сформировать полноценную инфраструктурную базу, чтобы команда была, когда Лавренко уже не будет."

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"После "Александрии", когда мы передали клуб "УкрАгроКому", я сказал, что я прошел с футболом большой путь и для меня это конечная остановка. Морально поддерживал "Александрию", когда команде удалось выиграть медали и попасть в Лигу Европы, и здесь ко мне обратились поддержать проект, связанный с детским футболом – "Левый Берег".

Потом встал вопрос, а для кого детей мы выращиваем? Можно было подписать с кем-то партнерство и не заморачиваться. Сейчас мы пришли к той точке, когда нас не остановить."

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"Я бы хотел, чтобы мы собрали специалистов, менеджмент, которые могли организовать так, чтобы все, что мы настроили, если и не окупится при моей жизни, а хотя заработало по бизнес-модели. Вся инфраструктура должна работать на самообеспечение. Если я доведу это, сочту это огромной победой. Я смогу передать клуб в управление людям, после которых "Левый Берег" не порастет сорняком или козы будут пастись”, – отметил функционер.

Клуб создан в сентябре 2017 года.

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Николай Лавренко Левый берег (Киев)
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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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