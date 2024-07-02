Президент Левого Берега: Мне нравится идеология Руха

Предприниматель намерен создать конкурентоспособный коллектив.

“Мы работаем над разработкой собственной концепции “Левого Берега” от детей и до первой команды. У нас есть своя стратегия. В скором времени планируем ее презентовать, возможно, где-то в конце года. Чтобы каждый болельщик знал, какую философию хочет нести наш клуб. Родители понимали, в каких условиях ребенок будет заниматься футболом.

Мне нравится идеология "Руха", как они продвинулись в этом плане. Есть у нас общение с разными европейскими клубами на предмет сотрудничества с академиями, учиться у лучших, как проводят отбор, работают с детьми и т.д. Надо двигаться постепенно. Мы хотим сформировать полноценную инфраструктурную базу, чтобы команда была, когда Лавренко уже не будет."