Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Левого Берега: Мне нравится идеология Руха
Николай Лавренко рассказал о планах аистов
Фото: ФК Левый Берег / Автор неизвестен
Предприниматель намерен создать конкурентоспособный коллектив.
“Мы работаем над разработкой собственной концепции “Левого Берега” от детей и до первой команды. У нас есть своя стратегия. В скором времени планируем ее презентовать, возможно, где-то в конце года. Чтобы каждый болельщик знал, какую философию хочет нести наш клуб. Родители понимали, в каких условиях ребенок будет заниматься футболом.
Мне нравится идеология "Руха", как они продвинулись в этом плане. Есть у нас общение с разными европейскими клубами на предмет сотрудничества с академиями, учиться у лучших, как проводят отбор, работают с детьми и т.д. Надо двигаться постепенно. Мы хотим сформировать полноценную инфраструктурную базу, чтобы команда была, когда Лавренко уже не будет."
"После "Александрии", когда мы передали клуб "УкрАгроКому", я сказал, что я прошел с футболом большой путь и для меня это конечная остановка. Морально поддерживал "Александрию", когда команде удалось выиграть медали и попасть в Лигу Европы, и здесь ко мне обратились поддержать проект, связанный с детским футболом – "Левый Берег".
Потом встал вопрос, а для кого детей мы выращиваем? Можно было подписать с кем-то партнерство и не заморачиваться. Сейчас мы пришли к той точке, когда нас не остановить."
"Я бы хотел, чтобы мы собрали специалистов, менеджмент, которые могли организовать так, чтобы все, что мы настроили, если и не окупится при моей жизни, а хотя заработало по бизнес-модели. Вся инфраструктура должна работать на самообеспечение. Если я доведу это, сочту это огромной победой. Я смогу передать клуб в управление людям, после которых "Левый Берег" не порастет сорняком или козы будут пастись”, – отметил функционер.
Клуб создан в сентябре 2017 года.
Популярное сейчас
- Португалия - Словения 0:0, пен. 3:0. Обзор матча и видео серии пенальти
- Кипер Португалии установил уникальное достижение в игре со Словенией
- Евро. Португалия – Словения 0:0 (пен. 3:0). Кошта исправил нереализацию Роналду
- Хуст объединится с Подолянами, кадровая революция в Буковине. Как провели клубы Первой лиги июнь
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО