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Эпицентр завершил сотрудничество с Алибековым
Полузащитник стал свободным агентом
Фото: ФК Епіцентр
"Эпицентр" завершил сотрудничество с полузащитником Ахмедом Алибековым, сообщает клубная пресс-служба.
26-летний хавбек выступал за каменец-подольский клуб с сентября 2023 года. За это время он принял участие в 18 матчах, в которых оформил 1 результативную передачу. В общей сложности он отыграл 1073 минуты.
Напомним, Алибеков – воспитанник СДЮШОР "Металлург" (Запорожье). В январе 2016 года он перешел в киевское "Динамо", где поначалу выступал за молодежную команду. Отдавался в аренду "Слован" Либерец, "Уфу", "Зарю" и "Львов".
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