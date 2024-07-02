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Эпицентр завершил сотрудничество с Алибековым

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Полузащитник стал свободным агентом

Эпицентр завершил сотрудничество с Алибековым

Фото: ФК Епіцентр

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"Эпицентр" завершил сотрудничество с полузащитником Ахмедом Алибековым, сообщает клубная пресс-служба.

26-летний хавбек выступал за каменец-подольский клуб с сентября 2023 года. За это время он принял участие в 18 матчах, в которых оформил 1 результативную передачу. В общей сложности он отыграл 1073 минуты.

Напомним, Алибеков – воспитанник СДЮШОР "Металлург" (Запорожье). В январе 2016 года он перешел в киевское "Динамо", где поначалу выступал за молодежную команду. Отдавался в аренду "Слован" Либерец, "Уфу", "Зарю" и "Львов".

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Ахмед Алибеков Эпицентр (Каменец-Подольский)
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Источник:
ФК Епіцентр
Опубликовал: Алина Ерофеева
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