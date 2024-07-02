Буковина рассталась с экс-игроком Металлиста и Карпат

Крайний полузащитник Даниил Кныш покинул "Буковину", сообщает официальный сайт черновицкого клуба.

Сотрудничество было прекращено по взаимному согласию сторон.

28-летний футболист присоединился к "Буковине" в январе 2024 года. В связи с полученной травмой он сыграл лишь в трех стартовых матчах весенней части сезона 2023/24.

Кныш является воспитанником "Динамо", в составе которого в течение четырех сезонов выступал на молодежном уровне. В его карьере также были "Сталь", "Калуш", "Минай", "Металлист", "Карпаты" и "Кудровка-Нива" ("Нива" Бузовая).

"Буковина" по итогам минувшего сезона заняла первое место в группе Выбывание, набрав 41 очко в 28 матчах.