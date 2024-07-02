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Буковина рассталась с экс-игроком Металлиста и Карпат

Первая лига

Даниил Кныш покинул черновицкий клуб

Буковина рассталась с экс-игроком Металлиста и Карпат

Фото: ФК Буковина

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Крайний полузащитник Даниил Кныш покинул "Буковину", сообщает официальный сайт черновицкого клуба.

Сотрудничество было прекращено по взаимному согласию сторон.

28-летний футболист присоединился к "Буковине" в январе 2024 года. В связи с полученной травмой он сыграл лишь в трех стартовых матчах весенней части сезона 2023/24.

Кныш является воспитанником "Динамо", в составе которого в течение четырех сезонов выступал на молодежном уровне. В его карьере также были "Сталь", "Калуш", "Минай", "Металлист", "Карпаты" и "Кудровка-Нива" ("Нива" Бузовая).

"Буковина" по итогам минувшего сезона заняла первое место в группе Выбывание, набрав 41 очко в 28 матчах.

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Буковина (Черновцы) Даниил Кныш
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Источник:
ФК Буковина
Опубликовал: Алина Ерофеева
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